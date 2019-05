Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v dubnu klesla na 2,85%

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu klesla na 2,85 procenta z březnových 2,90 procenta. Sazby klesly třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby vesměs rostla. Zájem o hypotéky se v dubnu mírně snížil.



V dubnu bylo sjednáno 6395 hypoték, což je o 263 méně než v březnu. Lidé si ve čtvrtém měsíci roku dohodli hypotéky za 14,615 miliardy korun, o 131 milionů méně než v březnu. Meziroční pokles zájmu je ještě patrnější. Loni v dubnu bylo sjednáno 7896 hypoték za 16,871 miliard korun. Tehdy však byly hypotéky levnější a průměrná úroková sazba byla 2,51 procenta.



Stále vysoké ceny nemovitostí mají za následek i rostoucí průměrnou hypotéku. Stoupají ceny jak starších, tak i nových nemovitostí, takže lidé si musí půjčovat vyšší částky. V dubnu tak vzrostla průměrná hypotéka meziměsíčně z 2,214.760 korun na 2,285.414 Kč





I když hypoteční trh skoro celý letošní rok provází zlevňování, úrokové sazby budou pravděpodobně postupně růst. Česká národní banka v květnu po půl roce zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu."Průměrné úrokové sazby Hypoindexu pokračovaly v dubnu v poklesu s jarními akcemi bank. V nejbližší době sice banky promítnou do cen úvěrů poslední zvýšení základních sazeb ČNB , ale právě s ohledem na dobíhání akčních nabídek lze očekávat, že by mělo jít o pozvolný proces," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.Meziroční dubnový propad prodejů hypoték kolem 15 procent není tak výrazný jako na začátku roku, kdy byl pokles o 30 procent. Lze tedy podle Milana Voldřicha z Raiffeisenbank usuzovat, že se hypoteční trh pomalu oživuje. Připomněl, že proti loňskému roku platí přísnější regulace pokud jde o nároky na příjem žadatelů o hypotéku . K tomu jsou proti loňsku dražší nemovitosti a průměrná sazba hypotéky je o 0,3 bodu vyšší. I přesto, že ČNB zvedla v květnu sazby, neočekává, že se to na cenách hypoték projeví.Klesající počet sjednaných hypoték kopíruje nižší počet prodaných nemovitostí v dubnu, upozornil ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín. Část kupujících se podle něj rozhodla hledat alternativní formu nákupu nemovitosti (například družstvo) a část zájemců se rozhodla zvolit nájemní bydlení . Výrazný úbytek zájemců o sjednanou hypotéku se zatím neprojevil do cenové hladiny nemovitostí , uvedl.