Vláda schválila pomoc podnikatelům, řeší další lůžka i personál

Vláda včera schválila sérii podpůrných programů, které mají pomoci uzavřeným nebo omezeným provozům překonat krizi způsobenou pandemií koronaviru. Kompenzace se týkají i kultury a sportu. Stát ve spolupráci s kraji v současné době v první řadě řeší, jak při enormním nárůstu nakažených a hospitalizovaných zajistit dostatek speciálních lůžek pro pacienty s covidem a neodkladnou péči, kterých od jara setrvale ubývá stejně jako personálu. V celé zemi dnes zůstaly zavřené školy s výjimkou mateřských, speciálních a těch, které slouží pro rodiče zdravotníků i dalších klíčových profesí. V úterý přibylo podruhé od začátku epidemie víc než osm tisíc prokázaných případů nemoci covid-19 a do dnešního večera dalších víc než pět a půl tisíce. Počet nakažených, hospitalizovaných a obětí podle odhadů bude dál výrazně růst.

Kabinet prodloužil poskytování příspěvku A z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus do konce roku. Znamená to, že firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy odvody až do 50.000 korun . Ministerstvo financí rozhodlo, že odloží podnikatelům ze zasažených odvětví všechny úhrady DPH daně z příjmu a silniční daně ode dneška do konce roku. Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát od státu od začátku nouzového stavu do konce června až miliardu korun Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den.Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí. V rámci programu COVID kultura budou mít na podporu nárok i výkonní umělci a odborné technické profese z oblasti hudba, divadlo a tanec, kteří jsou živnostníky a nemají žádný hlavní zaměstnanecký poměr. Získat mohou jednorázový příspěvek 60.000 korun . Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci zase žádat o dotace v pokračování programu COVID sport.Volných kapacit v nemocnicích podle dat statistiků setrvale ubývá od jara. Toto pondělí bylo k dispozici 23 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO, asi 32 procent lůžek s kyslíkem a 50 procent s plicními ventilátory. Dostupných je také přes 85 procent lékařů intenzivní péče a 89 procent sester. Od dubna se snížil celkový počet lůžek i personálu. Vyplývá to z dat, která sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky od poloviny dubna. Z neveřejné predikce ústavu vyplývá, že na konci října budou kapacity nemocnic v Česku vyčerpány i v případě, že se vyplní nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru Zajištění dostatečného počtu lůžek pro nejtěžší pacienty je prioritou i pro Ústřední krizový štáb. Hasiči a armáda společně s hejtmany vybírají záložní objekty a příslušný personál k zajištění až 10.000 lůžek, řekl dnes předseda štábu, vicepremiér Jan Hamáček ( ČSSD ). Pomáhat budou v nemocnicích i medici. V případě nedostatku lůžek na jednotkách intenzivní péče by Česká republika mohla využít spolupráce s Německem O děti zdravotníků, příslušníků dalších složek integrovaného záchranného systému a dalších profesí důležitých pro chod státu se při uzavření škol starají v každém kraji desítky vybraných škol . Zatím o tuto službu nebyl velký zájem, větší čekají provozovatelé až v dalších dnech.Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že je třeba dodržet plánovaný termín návratu dětí z prvního stupně do základních škol , tedy pondělí 2. listopadu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý večer připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se děti do škol vrátit nemusí. Většina rodičů, kteří zůstali ode dneška doma s dětmi do deseti let kvůli zavřené škole , má už teď nárok na ošetřovné . Zatím s ním mohou počítat do příštího čtvrtka. Samoživitelé by ho pak mohli dostávat skoro do konce měsíce.Ode dneška jsou v Česku jako opatření proti koronaviru uzavřeny vedle škol také restaurace, bary a kluby, jídlo si lidé mohou koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé mohou maximálně v počtu šesti. Nesmí se pít alkohol na veřejně přístupných místech. Zakázány jsou až na výjimky sportovní a kulturní akce, uzavřeny jsou bazény , posilovny, zoologické zahrady , muzea a památky.Česko je od 5. října v nouzovém stavu . V úterý přibylo v zemi 8325 prokázaných případů nemoci covid-19 . Je to druhý nejvyšší denní nárůst po pátečním rekordu, který byl ještě o 292 případů vyšší. Během dneška zatím v Česku přibylo 5679 případů, to je dosud největší podvečerní hodnota. V nemocnicích bylo s koronavirem podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví přes 2600 pacientů, z toho 578 ve vážném stavu, o 51 víc než předchozí den . Od začátku epidemie se novým typem koronaviru infikovalo přes 135.000 lidí. Víc než 1150 lidí s covidem dosud zemřelo. Smutné prvenství má toto pondělí s 58 oběťmi.