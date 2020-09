Finsko – nová online platforma pro propojení startupů s investory (Node by Slush)

01.09.2020 / 16:36 | Aktualizováno: 01.09.2020 / 16:49

Slush, přední světová startupová a technologická událost, založená v roce 2008 a od roku 2013 pořádaná každoročně koncem podzimu ve finských Helsinkách, se s nástrahami omezení pořádání akcí v důsledku pandemie COVID-19 vypořádala efektivně. Již na jaře letošního roku bylo rozhodnuto, že pro ročník 2020 se Slush přesune do virtuální roviny na platformu s názvem Node, kde i české startupy mohou hledat vhodné investory. Jen pro představu: v roce 2019 shromáždil Slush 25 000 účastníků, více než 3 500 startupů, 2 000 investorů a 600 novinářů, kteří do Helsinek dorazili z více než stovky zemí.

Na konci srpna t. r. se virtuální verze platformy Slush s novým názvem Node pro propojování startupů, investorů, partnerů a mentorů stala skutečností. Node má sloužit k vytvoření sítě kontaktů, která má následně pomoci s přístupem k financování, zákazníkům, obchodním partnerům či novým znalostem od firem a expertů z oboru. Na platformě Node si může startup vytvořit osobní profil, posílat přímé zprávy dalším uživatelům, hledat investory, zapojit se do diskuzního fóra či se účastnit online workshopů. Investor si pak může v portfoliu registrovaných startupů najít perspektivní firmu či dílčí startupový projekt. Součástí Node jsou také měsíční akce pro Node komunitu v podobě mentoringu či workshopů pro investory a další účastníky.

Do Node se lze zapojit jakožto startup, investor, business angel či jako partnerský ekosystém. Pilotní fáze projektu začíná 9. září a má trvat do konce roku 2020. V případě registrace do 8. září si lze zajistit členství pro celý podzim t. r. za o 30 % výhodnější cenu pro startupy (59 EUR) a investory (219 EUR) a o 40 % výhodnější cenu pro investory typu business angel (169 EUR) či tvůrce tzv. startupových ekosystémů (219 EUR). Žádost o členství je potřeba vyplnit skrze formulář na webových stránkach "Node by Slush". Jednotlivé žádosti jsou posuzovány případ od případu, a to tak, aby byli členové komunity navzájem relevantní (členství v Node tedy není nárokové).

České startupy i investoři mohou prostřednictvím platformy Node získat přístup k relevantním kontaktům pro rozvoj jejich podnikání či investic a velmi jednoduchým způsobem, a ve srovnání s předchozími „fyzickými“ ročníky Slush i s vynaložením pouze minimálních finančních prostředků, se stát plnohodnotnou součástí unikátní komunity s mimořádným potenciálem do budoucna. Kromě rozvoje obchodních a investičních vazeb je placené členství v platformě určeno i pro získání nových zákazníků. Členství pro startupové ekosystémy je pak určeno pro ty, kteří pracují se startupy např. ve veřejných institucích zaměřených na rozvoj inovací či v oblasti alokace rizikového kapitálu jako jsou inovační akcelerátory a inkubátory. Nespornou výhodou nové platformy je také možnost personifikace a optimalizace, díky které jsou účastníkům nabízený akce, workshopy či mentoring dle jejich specifického profilu a preferencí.

Michaela Mostýnová, ekonomická a obchodní specialistka, Daniel Horák, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Helsinkách