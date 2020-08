Úrokové sazby hypoték ještě mohou mírně klesnout. Vyplatí se delší fixace, nejčastěji se sjednává sedmiletá

V době nízkých úrokových sazeb se nabízí otázka, zda má význam si výhodný úrok rezervovat na co nejdelší dobu. Nevýhodou delších fixací byla donedávna cena a omezené možnosti mimořádných splátek. V současnosti jsou ale nabídkové sazby u dlouhých fixací naprosto srovnatelné s krátkými a reálně sjednávané dokonce o něco nižší. V posledních letech tak výrazně ubylo tří a pětiletých fixací a více než polovinu hypoték tvoří dle údajů ČNB fixace na dobu delší než 5 let.

V posledních letech vyšplhaly úrokové sazby hypoték nejvýše na začátku roku 2019, kdy se pohybovaly v průměru kolem 3 % p.a. Od té doby s výjimkou prvního kvartálu 2020 postupně klesaly a dnes jsme v některých případech opět pod 2% hranicí. To se ale týká hlavně malých bank, které za těchto podmínek nemohou celý trh kapacitně obsloužit. Nejčastěji se tak sazby pohybují kolem 2,15 až 2,20 % p.a. „Pokud se ekonomika bude nadále zotavovat z důsledků mimořádných opatření kvůli koronaviru, je tu stále potenciál k jejich dalšímu mírnému poklesu. V případě horšího scénáře s vyšší nezaměstnaností a dalšími dopady již ale výraznější pokles nečekám,“ říká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. „V tuto chvíli nicméně banky zůstávají spíše zdrženlivé a čekají, co se bude dít na podzim, kdy se tradičně objevují respirační onemocnění a nelze vyloučit další komplikace plynoucí z koronavirové situace,“ dodává David Eim.

V souladu s vývojem úrokových sazeb se v posledních letech změnily preferované fixace. Když jste si dříve chtěli zafixovat úrokovou sazbu na delší dobu, abyste měli jistotu, že se vám úrok, a tedy splátka za krátký čas nezvedne, bylo to vykoupeno vyšší sazbou. Klidně až o jeden procentní bod. Dnes jsou ale sazby tak nízko, že jsou rozdíly v nákladech u různých fixací většinou minimální nebo nulové. „Většina bank nabízí stejnou úrokovou sazbu u pětileté i desetileté fixace. Podle údajů ČNB jsou dokonce sazby ve všech předchozích dvanácti měsících u hypoték sjednaných s fixací delší než pět let v průměru o jednu až skoro dvě desetiny procentního bodu nižší než u tří a pětiletých fixací. V současné situaci levných hypoték tak může dávat smysl si úrok zafixovat na delší dobu, tedy zvolit sedmi, osmi nebo třeba i desetiletou fixaci,“ radí David Eim.

Podle údajů ČNB se v posledních letech skutečně výrazně zvedla obliba fixací delších 5 let. Zatímco v roce 2015 zaujímaly nově sjednané tří a pětileté hypotéky skoro 60% podíl, v tomto roce je to už jen necelých 35 %. Naproti tomu podíl úvěrů s fixací nad 5 let vzrostl od roku 2015 do dneška z necelé pětiny na téměř 55 %. „Na základě našich interních dat lze konstatovat, že více než polovina dlouhých fixací je na sedm let, celkově v posledních měsících asi 30 procent. Významný je podíl také desetiletých fixací,“ doplňuje David Eim.

Období Do 1 roku Nad 1 rok do 3 let Nad 3 roky do 5 let Nad 5 let 2020 2,10 % 8,22 % 34,80 % 54,88 % 2019 3,12 % 7,42 % 38,78 % 50,68 % 2018 2,99 % 7,63 % 46,48 % 42,90 % 2017 2,71 % 9,41 % 54,44 % 33,44 % 2016 4,14 % 14,36 % 48,08 % 33,43 % 2015 5,82 % 14,95 % 59,77 % 19,46 % 2014 8,50 % 22,88 % 56,15 % 12,47 %

Zdroj: ČNB