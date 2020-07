Mnuchin (US MF): Republikáni budou odvozovat koronavirovu podporu v nezaměstnanosti od 70% platu

Podle amerického ministra financí Stevena Mnuchina bude republikánský návrh na prodloužení podpory v " koronavirové nezaměstnanosti vycházet z předpokladu nahrazení cca 70% výše platu Podle zástupců Republikánů by toto mohl být výchozí bod jednání o prodloužení zmíněné podpory, jejíž první kolo by mělo vyprchat ke konci tohoto měsíce.Republikáni údajně počítají s tím, že by další podpora mohla dosáhnout celkového objemu až 1 biliónu USD . Podle Demokratky Nancy Pelosiové taková úroveň podpory nebude dostatečná, aby umožnila vypořádat se se vzniklou zdravotnickou a ekonomickou krizí způsobenou pandemií.Až doposud podpora dosahovala úrovně 600 USD týdně. Až do včerejšího dne Republikáni naznačovali preferenci snížení této podpory směrem k 100 USD týdně respektive 400 USD měsíčně s výplatou až do konce roku. Pro srovnání stávající rozsah podpory dosahoval až 2400 USD za měsíc. Demokraté chtějí zachovat tuto míru podpory nejméně do konce roku.Podle Republikánů 600 USD týdně nemotivuje příjemce k návratu do práce , protože to je více než mohou reálně vydělat v zaměstnání