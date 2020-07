Otevřena poslední výzva na ošetřovné OSVČ - žádejte od 15. 7. do 14. 8. 2020

Od 15. července 2020 je v rámci čtvrté výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu možné žádat o „ošetřovné“ OSVČ za červen 2020. Žádosti za červen bude ministerstvo přijímat až do 14.8.2020.

O toto „ošetřovné“ mohou žádat OSVČ na hlavní činnost, které nemohly vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které je mladší 13 let a z důvodu usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nemohlo navštěvovat školu nebo jiné dětské zařízení, které bylo uzavřeno nebo rodič dítě do zařízení neumístil.

Taktéž mohou o tuto formu podpory žádat OSVČ na hlavní činnost, které nemohly vykonávat činnost z důvodu péče o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření nebo z důvodu péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

I když dítě nechodilo do školy



Ačkoliv byly v červnu již mnohá školská a jiná zařízení otevřena, budou podpořeny i ty OSVČ, které neumístily dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I do školy nebo jiného zařízení s ohledem na níže uvedené důvody (v žádosti žadatel zaškrtne jeden, který nejvíce odpovídá jeho situaci).

Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.

Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.

Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče.





Kolik



Stejně jako v dubnu a v květnu se vyplácí 500 Kč za kalendářní den a OSVČ tak může za červen obdržet maximálně 15 tisíc korun.

Kde žádat



V jednoduchém formuláři, který je umístěn ZDE, je třeba vyplnit identifikační a kontaktní údaje žádajícího a současně údaje o dítěti či osobě, o kterou OSVČ pečuje. Přímo ve formuláři žadatel také vybere dny, za které o ošetřovné žádá.

Jak odeslat



K žádosti se již nepřikládají žádné přílohy a odesílá se buď přes datovou schránku wnswemb (do předmětu uvést fpcer) nebo poštou na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu - i obálka musí být označena „fpcer“. Kdo má elektronicky uznávaný podpis, může žádost zaslat e-mailem podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.