Brno: O krok blíž Janáčkovu kulturnímu centru: Sál má platné stavební povolení

Nejlepší koncertní sál v České republice, takové by mělo být podle plánů Janáčkovo kulturní centrum, nový domov brněnské filharmonie. Stavba plánovaná léta se posunula do další fáze, projekt má platné stavební povolení. Město by samotné stavební práce chtělo odstartovat do dvou let.

Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Projekční tým se nyní pustí do přípravy dokumentace pro provedení stavby. Vytvoří také akustický model sálu v měřítku 1 : 10. Následně se vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby, který nad připravenými podzemními garážemi vystaví 6podlažní objekt s koncertním sálem pro 1100–1200 lidí. V zázemí pro zaměstnance bude většina místností určená jako tzv. ladírny, tedy šatny hudebníků, dále nahrávací studio, zkušebny, sklady apod.

Na financování JKC se bude podílet město, kraj a stát. Na jednání v tomto týdnu ministerstvo kultury potvrdilo, že i přes aktuální úsporná opatření počítá s přislíbeným příspěvkem ve výši 600 milionů korun.

Nově vzniklou piazzettu před JKC městská část Brno-střed doporučila pojmenovat náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. Návrh schválili brněnští radní a příští týden se jím budou zabývat zastupitelé.

