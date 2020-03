Manuál pro OSVČ: Na co všechno máte nárok a jak žádat o ošetřovné?

Tato opatření připravilo ministerstvo financí. Podnikatelům by měl stát prominout červnové zálohy na daň z příjmu, balíček zavádí také zpětné působení daňové ztráty a měl by posunout termín pro podání daňového přiznání za nabytí nemovitosti do konce srpna.

Přehledně to na twitteru shrnula ministryně financí Alena Schillerová:



Odklad EET

Elektronická evidence tržeb se v podstatě na několik měsíců pozastaví. Znovu platit by měla až tři měsíce po ukončení nouzového stavu. Nikdo tak nebude kontrolovat, zda podnikatelé své tržby evidují a finanční úřady budou mít spíše poradní funkci.

Na stejnou dobu se také odsune spuštění závěrečné fáze EET, které mělo nastat v květnu. Třetí a čtvrtá vlna EET se má týkat lékařů, kadeřnic, dělníků nebo třeba automechaniků.

Podpora zemědělců