Prodloužení ošetřovného na celou dobu uzavření škol pro děti do 13 let

Na pomoc rodinám, které se kvůli zavřeným školám a školkám po dobu mimořádné situace spojené s COVID-19 musí postarat o děti, byl dnes vládou schválen zákon, který upravuje ošetřovné.

Po mimořádném zasedání vlády ve čtvrtek 19.3.2020 to oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Samostatný zákon, který dostane v úterý ke schválení Poslanecká sněmovna, bude dočasně platný jen po dobu mimořádné situace.

Co tedy zákon změní?

Zákon upravuje jak ošetřovné na dítě, tak na člena rodiny a mění některé podmínky této dávky.

Nově bude ošetřovné platit po celou dobu mimořádného opatření, tedy po celou dobu uzavření škol a školek, a to i zpětně. Zvyšuje se i věková hranice dítěte z 10 let na 13 let. Ti, kdo si již o ošetřovné požádali, nemusí vyplňovat novou žádost, čerpání dávky by se mělo automaticky prodloužit a ošetřovné se bude vyplácet i zpětně.

Nárok na ošetřovné nově vznikne i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení, např. denní stacionáře.

Ošetřovné mohou žádat taktéž rodiny, které se musí postarat o svého staršího či hendikepovaného člena rodiny, při splnění dvou podmínek – ošetřovaná osoba má minimálně 1. stupeň postižení a není možné čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).

Ač podnikatelé v současnosti nemají nárok čerpat ošetřovné, nově a mimořádně jej budou moci čerpat i OSVČ ve formě dávky z gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad.

Výše mimořádného ošetřovného pro OSVČ je 424 Kč za den a mohou je čerpat na děti do věku 13 let. Podmínkou je, že manžel či manželka nečerpá ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru.



Shrnutí hlavních změn ošetřovného naleznete přehledně v tabulce:





Kalkulačka ošetřovného:

Kalkulačka ošetřovného pro OSVČ (pokud bude schváleno)