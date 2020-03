V ČR platí STAV NOUZE. Zákaz cestování. Omezení akcí se dále prohlubuje, úplné uzavření některých veřejných provozoven a služeb

„Vláda od 12. března od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,” stojí v dokumentu, který mají Novinky k dispozici.