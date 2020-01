Kolik berou vaši kolegové a šéfové? Platy ostatních zná jen část Čechů

V Evropě se rozmáhá trend zveřejňování platů ve firmách - v Česku je to ale zatím spíše výjimkou. Odborníci však čekají, že se to bude měnit. Plat alespoň několika svých kolegů zná 59 % pracujících Čechů. Ohodnocení spolupracovníků a nadřízených zajímá především mladší generaci. Podle EU přitom zveřejňování příjmů znamená větší rovnost mezi muži a ženami.

Podle průzkumu softwarové společnosti Vema zná plat většiny svých kolegů každý pátý Čech. O finančním ohodnocení všech spolupracovníků má povědomí jen 7 % zaměstnanců. A kolik berou alespoň někteří nadřízení, to ví jen čtvrtina Čechů. Transparentní platy ve firmách v Česku zatím nejsou příliš rozšířeným trendem.

Více než polovinu Čechů tyto informace navíc vůbec nezajímají. To, kolik berou kolegové a nadřízení, by rádo vědělo jen 47 % dotázaných. Odborníci nicméně očekávají, že se to bude měnit s nástupem nové generace. Výsledky průzkumu totiž ukazují, že platy svých kolegů a nadřízených znají spíše mladší lidé do 35 let.