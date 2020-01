Dávky pro rodiny – změny v roce 2020

V roce 2020 dochází ke změnám několika dávek a příspěvků směřujících k rodinám s dětmi. Především je to rodičovský příspěvek, který byl od 1. 1. 2020 zásadně navýšen. Dále každoroční úpravou redukčních hranic se u rodičů s vyššími příjmy lehce zvýšily i dávky mateřské, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v mateřství a těhotenství.







Schvalování zvýšení rodičovského příspěvku a dalších změn s příspěvkem spojených provázela v roce 2019 řada neshod a novela zákona o státní sociální podpoře byla definitivně podepsána jen dva týdny před nabytím účinnosti. Ne všechny rodiny se tak na změnu mohly dostatečně připravit.

Co nejdůležitějšího se tedy od 1. ledna 2020 změní v rodičovském příspěvku?

1. Zvýšení celkové sumy rodičovského příspěvku

Rodičům, kteří k 1.1.2020 čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a rodičům, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020 se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220.000 Kč na 300.000 Kč, při narození vícerčat z 330.000 Kč na 450.000 Kč.

Rodiče aktivně čerpající rodičovský příspěvek jsou ti, kterým bude vyplacen rodičovský příspěvek ještě i za leden 2020 (a jehož výplata proběhne v únoru 2020). Někteří rodiče ale nejspíš nedokážou vyčerpat celou částku navýšeného rodičovského příspěvku a to hlavně v případě, kdy jejich dítě oslaví čtvrté narozeniny v prvních měsících roku 2020.

Celková částka rodičovského příspěvku se rodinám zvýší automaticky, resp. se prodlouží čerpání příspěvku až do vyčerpání celkové částky nebo do čtvrtých narozenin jejich dítěte.

Za leden 2020 bude tedy vyplácena stejná částka jako za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovského příspěvku. Úprava výše vyplácené měsíční částky může být provedena jednou za tři měsíce a částka nesmí být vyšší než maximální částka, kterou může konkrétní rodič čerpat.

O změnu se žádá Úřad práce podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku nebo elektronicky, pokud máte elektronický podpis či datovou schránku.

Stále platí, že je možné vrátit se do práce a souběžně pobírat rodičovský příspěvek a nárok na rodičovský příspěvek zaniká, pokud:

byly dítěti čtyři roky,

rodič vyčerpal celkovou částku příspěvku – nově 300.000 Kč, resp. 450.000 Kč u vícerčat,

se v rodině narodí další dítě – pak nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě/děti zaniká, a to i případě, kdy na starší dítě nebo starší současně narozené děti nebyla měsíčními příspěvky vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku.

2. Zvýšení měsíčního limitu čerpání rodičovského příspěvku

Žadatelé, kteří nedoloží předchozí měsíční příjmy (např. nezaměstnaní či studenti) nebo byl jeji příjem nízký, mají od 1.1.2020 nárok na vyšší měsíční čerpání rodičovského příspěvku. Maximální částka se zvyšuje z 7.600 Kč na 10.000 Kč za měsíc, resp. na 15.000 Kč za měsíc u vícerčat.

I pro žadatele s vyššími příjmy se upravily limity. Lidé s vyššími příjmy mohli v roce 2019 dostávat maximálně 40.068 Kč měsíčně, v roce 2020 je to až 42.693 Kč měsíčně.

Kalkulačka rodičovského příspěvku 2020

3. Více hodin v jeslích pro děti do 2 let

Limit pobytu dětí do 2 let v jeslích, mateřské školce či dětské skupině se zvyšuje ze 46 h na 96 h měsíčně, aniž by byla rodiči porušena podmínka celodenní osobní péče o dítě.

MATEŘSKÁ, OTCOVSKÁ a VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK

U několika příspěvků, směřujícím na pomoc rodinám, nedošlo ke změnám týkajících se jejich čerpání či výpočtu, ale změnily se parametry jejich výpočtu, které jsou závislé na meziročním růstu mezd v ekonomice. Konkrétně došlo od 1.1.2020 k úpravě tzv. redukčních hranic, kterými se upravuje denní vyměřovací základ.

Denní vyměřovací základ se upravuje pomocí tří redukčních hranic :

Zvýšení redukčních hranic se promítne od 1. 1. 2020 u všech stávajících i budoucích příjemců těchto příspěvků:

1. Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) – podrobnosti o nároku na mateřskou, trvání a vyplácení najdete ZDE, pokud si chcete rovnou spočítat výši penežité pomoci v mateřství v roce 2020, použijte Kalkulačku mateřské 2020 .

2. Otcovská poporodní péče – otcovskou pro rok 2020 si spočítáte na Kalkulačce otcovské.



3. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.