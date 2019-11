Evropa musí být odstavená od globálních systémů platebních karet

Evropa musí překonat svou závislost od mezinárodních poskytovatelů platebních služeb. Úlohou Evropské centrální banky ale není vytlačit iniciativu zahraničního soukromého sektoru.

Více než dvě třetiny bezhotovostních plateb se uskutečňují prostřednictvím zámořských platebních karet, protože většina konkurenčních evropských poskytovatelů se zaměřuje na domácí nebo regionální oblast. Z tohoto hlediska se stává eurozóna konkurenční nevýhodou v dané oblasti.

Evropě tak hrozí, že ztratí svou ekonomickou výhodu, protože řešením pro jednotlivé státy chybí patřičná velikost a rozsah a hospodářská fragmentace ochromila hospodářskou soutěž a potlačila inovace na celoevropské úrovni.

V tomto sektoru dominují poskytovatelé z USA, jako například Visa Inc. a MasterCard Inc. Amazon.com Inc. a Apple Inc. také převzali podíl na trhu se svými platebními schématy, stejně tak online poskytovatel PayPal Holdings Inc.

ECB v současnosti zkoumá možnosti zavedení digitální měny, což by ale mělo pro banky širší důsledky.

ECB také nedávno představila systémy okamžitých plateb s názvem TIPS pro transakce mezi bankami. Nástup na nový systém však neměl očekávaný výsledek a banky se k novému schématu připojovaly pomalu.

Předseda Evropské komise Valdis Dombrovskis vyhlásil, že jeho cílem je do konce roku 2021 zavést okamžité platby ve všech blocích Evropy.

Spoléhat se na neevropské poskytovatele platebních služeb je pro evropský blok problematické z důvodu, že blok nad nimi nemá dohled a má jen omezené pravomoci.

Problémy mohou být i nové iniciativy v oblasti digitální měny, kterými se banky snaží vyplnit mezeru a vytěsnit neevropské poskytovatele platebních služeb. Digitální měna však není otestovaná a vytváří tak právní nejistotu