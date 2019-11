Banky riskují ztrátu 280 miliard USD příjmů z plateb, zjistila zpráva společnosti Accenture

Přestože digitální platby nadále rostou, mohou banky získat nové příjmy z plateb ve výši 500 miliard USD, pokud přijmou inovativní obchodní modely.

Až 15 % příjmů bank z globálních plateb, 280 miliard USD , bude pravděpodobně ohroženo růstem digitálních plateb a konkurencí nebankovních subjektů, protože platby budou rychlejší, neviditelné a zdarma, uvádí nová zpráva společnosti Accenture. Ta zjistila, že příjmy z globálních plateb pravděpodobně porostou ročním tempem 5,5 % - z 1,5 bilionu USD v roce 2019 na více než 2 biliony USD do roku 2025. Pouze banky, které změní své obchodní modely, zavedou nejnovější technologie a zaměří se na poskytování služeb zákazníkům, které mají nějakou přidanou hodnotu, budou moci získat část podílu z 500 miliard USD ze zvyšujícího se růstu příjmů.

Zpráva s názvem „Průzkum nových trendů v bankovnictví – dva způsoby, jak zvítězit“ („Banking Pulse Survey: Two Ways To Win“), je založena na modelu analýzy příjmů a rizik, který společnost Accenture vyvinula k měření trendů plateb spotřebitelů a předpokládaných změn chování obchodníků, technologií a regulací. Výzkum je doplněn dotazováním 240 výkonných vedoucích pracovníků bank ve 22 zemích, které zjišťuje, jak zmírňovat a kapitalizovat disrupci plateb a zvýšit loajalitu zákazníků, příjmy a ziskovost.

„Banky zaspaly období, kdy mohly plně využít své silné postavení, jelikož se nedomnívaly, že by mohly být někdy ohroženy. To umožnilo novým společnostem velmi rychle dohnat technologické a regulatorní manko a představit produkty, které ty bankovní překonávají. Příkladem je společnost Squarespace, která řeší problém malých živnostníků se složitými platebními portály. Jednoduchá kombinace mobilního zařízení a aplikace je vše, co živnostník potřebuje pro umožnění platby kartou. Navíc společnost Squarespace nabízí živnostníkům i půjčky bez nutnosti dotazovat se na kreditní rejstříky, jelikož má detailní informace o přesném stavu cash flow daného obchodníka, a tak dokáže předpokládat stabilitu jeho společnosti. Tento rozmach konkurenčních digitálních platebních společností a tlak na snižující se platební poplatky tak tlačí banky k inovaci, což je znak zdravě fungujícího kompetitivního prostředí,“ tvrdí Karel Kotoun, manažer ve finančních službách společnosti Accenture.

Zpráva konstatuje, že v příštích šesti letech budou banky čelit dalšímu tlaku v příjmech z karetních transakcí, poplatků a bezplatných úhrad, které ohrozí 8 % příjmů z plateb. Navíc konkurence nebankovních subjektů a jejich neviditelných plateb – tam, kde jsou platby prováděny přes „virtuální peněženku“ na mobilní aplikaci nebo jiném mobilním zařízení – ohrozí 3,9 % příjmů bank. Vytlačování platebních karet okamžitými platbami, kde jsou prostředky účtovány a převáděny v reálném čase a banky zde mají malý či žádný úrok, bude pravděpodobně ohrožovat dalších 2,7 % příjmů z plateb.

To navazuje na současné poklesy příjmů z karetních transakcí a poplatků, kde legislativa spouští snižování poplatků a nové technologie vytlačují banky z jejich působnosti v oblasti plateb. Již mezi lety 2015 a 2018 příjmy z transakcí business kreditních karet poklesly o 33 %, příjmy z debetních karetních transakcí se snížily téměř o 15 % a příjmy z kreditních karet o 12 %.

Výzkum společnosti Accenture zjistil, že tento sektor si je vědom výzev, které v oblasti plateb představují nové technologie. Více než dvě třetiny (71 %) dotazovaných vedoucích bankovních manažerů se shodují, že platby začínají být bezplatné; téměř tři čtvrtiny (73 %) se domnívají, že už je většina plateb neviditelných nebo během příštích 12 měsíců budou; a ještě více (78 %) uvedlo, že platby buď již jsou okamžité či v horizontu 1 roku budou.

„Z plateb se ze služby s vysokou přidanou hodnotou stává komodita, což znamená, že ti aktéři na trhu, kteří se nechtějí stát pouhými dodavateli surového materiálu se musí zaměřit na služby s vyšší přidanou hodnotou,“ dodává Karel Kotoun. „Tyto služby jsou umožněny digitálními technologiemi a řadí se mezi ně například vyšší bezpečnost plateb nebo automatické ověřování plateb na základě datové analytiky, či efektivní vytěžování transakčních dat v reálném čase pro ostatní produkty,“ uzavírá Karel Kotoun.

V reakci na tyto klíčové výzvy trhu téměř čtyři z pěti (18 %) respondentů uvedlo, že je pro banky hlavní prioritou budování bezpečnosti maloobchodních platebních transakcí. Téměř čtvrtina (22 %) uvedla umělou inteligenci, robotiku, machine learning a inovativní platební centra jako klíčové technologické dovednosti, kterým budou muset přizpůsobit své klíčové systémy a mít tak vysokorychlostní a kontinuální platební toky.