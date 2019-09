Poslanci budou jednat o navýšení rodičovské a daňovém balíčku

Poslanci se ve středu sešli, aby se zabývali daňovým balíčkem, který by měl zvýšit spotřební daň u lihu a tabákových výrobků, a také zvýšením rodičovské.

Poslanci začali hned ráno jednát o valorizaci přípsěvku na pěči. Během dne bude Poslanecká sněmovna také řešit daňový balíček, který má zejména navýšit spotřební daně u lihu a tabákových výrobků.

Rodičovský příspěvek by měl podle novely vzrůst na 300 tisíc, jednalo by se tak o navýšení příspěvku o 80 tisíc korun. Narůst by měl také příspěvek v případě narození vícerčat.

Sněmovna se sešla už v úterý, kdy přišla špatná zpráva pro vodáky a cyklisty, kteří si sem tam chtějí dát cestou pivo. Poslanci totiž toleranci zamítli. Poslanci také řešili novelu zákona, která krátí platy v případě kumulace funkcí politiků. Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň poslanci, senátory a ministry, by se měla nově snížit na dvě pětiny.