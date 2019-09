Lidé nemají o hypotéky zájem. Ceny nemovitostí jsou stále na vzestupu

Zájem o hypotéky v Česku klesá, a to i přes to, že výrazně zlevnily. Můžou za to jednak vysoké ceny bytů a pak také změny zavedené Českou národní bankou. Tedy hlavně potřeba finanční rezervy, bez které hypotéku nelze dostat. Centrální banka ale prý nechce od tvrdých pravidel ustoupit a pochvaluje si, že banky přestaly dávat hypotéky i těm, kteří na splácení nemají.

Úrokové sazby klesají už sedmý měsíc v řadě. Banky přesto těžko hledají zájemce o úvěry na bydlení. Česká národní banka si přesto stojí za svým rozhodnutím a o znovuzavedení stoprocentních hypoték neuvažuje.



"Pravidla platná od loňského října ukázala přesně situaci, kterou česká národní banka očekávala. A to, že banky přestaly úvěrovat vysoce rizikové klienty," řekla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.



Úroková sazba hypoték je nejnižší od začátku roku. Zatímco v lednu 2019 byl úrok tři procenta, v květnu to byla jen dvě celá osmdesát setin procenta. A tenhle měsíc dokonce dvě celá šedesát jedna setin procenta.