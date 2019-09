Rodičovský příspěvek – tak schválili to politici nebo ne?!

Na začátek si shrneme dosavadní vývoj navýšení rodičovské

Navýšení rodičovského příspěvku už se táhne od loňského podzimu, tedy od roku 2018. Politické strany se nedokázaly několik měsíců vůbec dohodnout. Původní slib o navýšení rodičovského příspěvku padl na sociálních sítích již minulý rok na podzim od ministryně Maláčové, ta ale neměla však nic dohodnuté s koaličním partnerem. V březnu 2019 se poslanci narychlo dohodli na navýšení rodičovské jen pro děti narozené po datu 1.1.2020 a považovali to za úspěch, což přineslo vlnu nevole od naštvaných rodičů.

V ten moment se začaly zakládat skupiny na sociálních sítích a podepisovat petice, určitě jste zaznamenali tu nejúspěšnější z nich na Facebooku pod názvem „Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!“ V poměrně krátkém čase měla několik tisíc fanoušků. Aktuálně jich má skupina 70.805 tisíc. Zakladatel a moderátor skupiny pan Martin Štros měl dokonce několik úspěšných jednání napříč politickými stranami, kde bojoval a argumentoval za naštvané rodiče malých dětí.

Možná i díky tomu nakonec vláda přislíbila kompromis v dnešní podobě. A to té, že navýšení rodičovského příspěvku se bude týkat všech aktivních rodičovských příspěvku k datu 1. 1. 2020. Pro všechny děti do čtyř let peníze nebyly. Mimo rodičovskou také vzrostla i penze o 900 korun měsíčně, což bylo také potřeba. Navýšení důchodu již podepsal i prezident.

Navýšení rodičovské bude stát státní kasu více než 8,6 miliardy korun

Aktuálně to tedy vypadá, že rodičovský příspěvek vzroste o 80.000 Kč. Ke shodě na navýšení rodičovské došlo napříč celým politickým spektrem a souhlasili všichni zákonodárci. Ale je třeba si uvědomit, že tak proběhlo pouze v 1. čtení. Nynější podoba by měla navýšit rodičovský příspěvek od roku 2020 o 80.000 Kč. Rodičovská bude tedy oproti současné částce 220 tisíc navýšená na částku 300 tisíc korun. Maminky dvojčat a vícerčat budou mít podle aktuálně platné legislativy nárok na 1,5 násobek, což je 450 tisíc korun.

Přilepšit by si tak měly nejen rodiny s malými novorozenci, ale i s dětmi do 4 let věku. Musí však aktivně pobírat rodičovský příspěvek k datu 1. 1. 2020. Jestli vyčerpají celou částku 80.000 Kč nebo pouze její poměrnou část, záleží na více faktorech. Jedním z nich je vyměřovací základ z předchozího zaměstnání, druhým věk dítěte. Záleží totiž na tom, kolik času zbývá dítěti do čtvrtých narozenin.

A jaký je tedy legislativní proces schvalování navýšení rodičovské?

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 490/0 dne 23.5.2019. Jak již víme, tak proběhlo 1. čtení novely o navýšení rodičovského příspěvku, a to 10.7.2019. V září 2019 projednal návrh zákona i Výbor pro sociální politiku a vydal 6.9.2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 490/1 s tím, že doporučuje novelu schválit. Tento týden mělo proběhnout 2. čtení, ale bohužel to poslanci nestihli. Ministryně práce a sociálních věcí, paní Jana Maláčová se proto dohodla s předsedou poslanců, panem Chvojkou a předsedou poslaneckého klubu ANO, panem Faltýnkem, že se druhé čtení na pevno zařadí na úterý 24. září a třetí čtení na středu 16. října 2019. Senátoři by pak měli projednat novelu kolem 30. října. Nakonec musí vše podepsat prezident České republiky. Vše můžete sledovat sami na stránkách https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=490.

Mají si maminky chodit na Úřad práce žádat o navýšenou částku už nyní?

Jak vidíte, celý schvalovací proces je velice náročný a zdlouhavý. Sice se neočekává, že by zákon neprošel, ale novela ještě není finálně schválena! Pokud však víte, že máte dítě do čtyř let věku a rodičovský příspěvek vám bude ukončen už v letošním roce, můžete si jej prodloužit na Úřadu práce do příštího roku. Tak nepřijdete o nárok na navýšenou částku 80.000 Kč či její poměrnou část. Rodičovský příspěvek si můžete libovolně měnit každé 3 měsíce, záleží jen na věku dítěte a vašem vyměřovacím základě. Minimální částka k čerpání rodičovského příspěvku je 50 Kč měsíčně.

Tip! Novela o navýšení rodičovské obsahuje rovněž změny v počtu hodin, které mohou rodiče dávat děti do školek a jeslí. Aby nepřišli o rodičovský příspěvek, mohou dávat dítě do 2 let do těchto zařízení maximálně 46 hodin měsíčně, nově by se mělo jednat o dvojnásobek, tedy 92 hodin.





