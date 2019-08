Čínská media: USA platí svou cenu za spuštění obchodní války. Čína nebude tancovat, jak někdo jiný píská

Editor Global Times: Čína s USA v posledních dnech vůbec nejednala, Trump přeceňuje čistě technické kontakty

Trump: Čína chce vyjednávat, je to na dobré cestě. Teď se dohodneme

Mnuchin: Když Čína přistoupí na férové podmínky, můžeme se dohodnout během sekundy

Čína vrací úder a tarify se zvyšují na obou stranách. Hru na "(ne)zkažené vánoce", ale akceptuje

Reakce oficiálních čínských médií na poslední vývoj obchodní pře s USA jsou diametrálně odlišné od amerických proklamací. Podle státní tiskové agentury Xinhua USA platí vysokou cenu za spuštění obchodní války. Pokud USA zkouší zintenzivnit a maximalizovat svůj tlak, tak to pouze zesiluje čínský odpor a vzdor. Během více jak roční pře čínská strana zatím ani jednou neustoupila americkému tlaku. Podle China Daily Čína nebyla nikdy zemí, která by ustrašeně kývala na venkovní požadavky a na tom nic nehodlá měnit.Americké výzvy na stažení US či jiných firem z Číny komentátoři označují přinejlepším za směšné. Firmy na obou stranách barikády jsou totiž hlavními velvyslanci volání po pozitivních změnách v obou ekonomikách.Čínští komentátoři si opětovně všímají politických souvislostí posledního vývoje ře a blížících se prezidentských voleb v USA. Podle nich je tato spojitost evidentní a zřejmá.Smířlivý postoj prezentoval hlavní čínský vyjednavač Liu He, který uvedl, že Peking si přeje klidné vyjednávání o řešení celého problému a rezolutně odmítá stupňování celé pře.Podle dalších komentářů celou při neustále živí a eskalují pouze USA.Později odpoledne přišlo zcela negující vyjádření