FED zavede do roku 2024 nový platební systém

09.08.2019 / Crypto Kingdom

Federální rezervní systém neboli FED je centrální bankovní systém Spojených států amerických. Tato nezisková organizace v podstatě řídí peněžní systém v zemi. Zástupci Federálního rezervního systému USA oficiálně, že plánují vyvinout vlastní platební systém, který bude podporovat platby v reálném čase.

Platforma dostala docela trefné označení FedNow a podle tisková zprávy by měla být spuštěna nejpozději do roku 2024. Jejím hlavním úkolem bude modernizace platebního systému ve Státech. Mezi hlavní benefity bude patřit okamžitý převod prostředků ve dne i v noci, sedm dní v týdnu.

Bankovní renesance v USA

Oznámení si ovšem prakticky okamžitě vysloužilo kritiku především od zástupců větších komerčních bank, které již zavedly vlastní platební systémy. Paní Lael Brainard, guvernérka FEDU k tomu dodala následující: „Každý si zaslouží mít přístup k tomu, aby platby odesílal a přijímal okamžitě…“ Platforma FedNow by tak měla být k dispozici všem soukromým bankám a stejně tak i jejich klientům. Podle oficiální tiskové zprávy společnosti má FedNow potenciál širokého využití jak mezi jednotlivci, tak i u podniků. Lidem má platforma umožnit především větší míru svobody a flexibility při správě peněz. Menší bankovní společnosti tento krok téměř jednohlasně ocenily, jak jsme ale už uvedli výše, ty větší ovšem už stihly vyjádřit své obavy.

Spojí se FED s Ripplem?

Hlava společnosti Ripple, Dilip Rao, ve svém nejnovějším tweetu uvedl novou iniciativu FedNow. To okamžitě vedlo ke spekulacím, zda se obě společnosti nestanou při tomto projektu partnery. FED sice pravděpodobně nebude chtít použít XRP ani žádnou jinou kryptoměny, základní technologie společnosti Ripple by se ale už rozhodně využít daly. V tomto směru FED zatím přijal šestnáct návrhů od různých společností, ten od Ripple byl ohodnocen docela účinný, jiné návrhy si ale vedly i mnohem lépe. Do řídícího výboru FATF (Faster Payment Task Force) pod FEDEM byl ale zvolen i Ryan Zagone, vedoucí výzkumu v oblasti rozvoje podnikání u Ripple. Bude to ještě zajímavé?