Kartou v e-shopech platí už 40 % Čechů, téměř dvakrát více než před třemi lety. Dobírka je stále na ústupu

Za zboží z internetových obchodů platí online kartou již čtyři z deseti Čechů (40,2 %). Tedy téměř dvojnásobně více než v roce 2016 (24,7 %). Tento podíl od té doby také plynule stoupá, a to na úkor dobírky, kterou využívá o polovinu méně lidí než platbu kartou online (21,1 %). Tou nejčastěji platí mladí ve věku 18 až 26 let (53,9 %). Nejméně často naopak generace ve věku od 54 do 65 let (27 %), i ta ji však využívá rok od roku častěji. Údaje vyplývají z letošního průzkumu, který pro balíkovou přepravní společnost GLS zpracovala výzkumná agentura Ipsos.



Důvěra v internetové obchody mezi českými spotřebiteli sílí. Ihned při objednání zboží jich platí online kartou stále více, podle letošního průzkumu už přes 40 %. Podle každoročních průzkumů přepravce GLS toto číslo od roku 2016 nepřetržitě stoupá. Před třemi lety tímto způsobem platilo 24,7 % Čechů, předloni 30,6 % a loni 34,5 %. Každý týden využívá platbu kartou na internetu necelá pětina lidí (18,6 %).



Kartou nejčastěji platí mladí

Kartou na internetu platí především příslušníci mladších generací. Podle letošního průzkumu tak vůbec nejčastěji platí lidé ve věku od 18 do 26 let, a to 53,9 % z nich. Tento způsob platby je pro ně již zažitým standardem a samozřejmostí. „Důvěru posiluje také postupná kultivace české e-commerce. Velké množství českých internetových prodejců má již dobré renomé, že prodávané zboží je skutečně na skladě a přijde maximálně do 3 pracovních dnů od zadání objednávky. Očekáváme, že četnost online plateb kartou bude růst i nadále,“ uvádí Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika.



Na placení kartou si zvykají i starší

Placení kartou na internetu si stále častěji osvojují i starší generace, přestože mezi nimi není tolik populární. Ve věkové skupině 54 až 65 let tento způsob platby v současné době volí jen 27 % lidí. To je však zároveň nejvíce během posledních tří let, a tento podíl podle průzkumu GLS plynule roste. V roce 2016 totiž online platby kartou využívalo 16,7 % dotázaných v tomto věkovém rozmezí, předloni 17,9 % a v roce 2018 už téměř celá čtvrtina (24,7 %). „Tento trend můžeme potvrdit i z našeho portálu e-Balík, kde vzrostla za poslední rok platba kartou za objednávku přepravy balíků z 66 % na 76 %. Stále více uživatelů volí platbu kartou, která je oproti platbě v hotovosti levnější. Navíc v kombinaci s letní slevovou akcí se pro zákazníky stává přeprava balíků do celé Evropy dostupnější,“ dodává Pavel Včela.



Využití dobírky klesá, pro e-shopy je stále výhodná

Se stoupajícím podílem plateb kartou v e-shopech zároveň postupně klesá využívání dobírky. Tu v současnosti volí zhruba pětina spotřebitelů (21,1 %), ještě v loňském roce to však bylo 28,7 % a předloni ještě o procento více. Ze strany e-shopů se však stále jedná o nákladově výhodný způsob platby. Na popularitě navíc získává možnost uhradit dobírku kartou u kurýra, která tak odstraňuje handicap hotovostní operace.





