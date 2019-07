ČSA nechtěly platit za zpožděný let, za cestující se postavil soud

Skupina Čechů se soudí s Českými aeroliniemi kvůli zpožděnému letu, ačkoliv se opozdil až navazující spoj dalšího dopravce. Případ řešil i Soudní dvůr Evropské unie, který se za skupinu cestujících postavil.

Náhradu za zpoždění letu navazujícího dopravce, pokud je tento spoj součástí jedné rezervace, má vyplatit společnost, u níž byla rezervace vytvořená. Prohlásil to Soudní dvůr Evropské unie.

Jedenáct Čechů letělo s Českými aeroliniemi z Prahy do thajského Bangkok přes Abú Dhábí ve Spojených arabských emirátech. Navazující let z Abú Dhábí do Bangkoku měl ale výrazné zpoždění, které nakonec přesáhlo osm hodin.

Podle nařízení Evropského parlamentu z roku 2004 náleží cestujícím náhrada, pokud je zpoždění letu delší než tři hodiny. České aerolinie ale namítaly, že se zpozdil nikoliv jejich let, ale navazující spoj společnosti Etihad Airways se sídlem ve Spojenských arabských emirátech.

Případ se v odvolacím řízení dostal před Městský soud v Praze, který zažádal o radu Soudní dvůr Evropské unie. Pražský soud zajímalo, zda mají České aerolinie povinnost zaplatit náhradu.

Podle Soudního dvoru Evropské unie tvoří více letů, které jsou součástí jedné rezervace, jeden celek. "České aerolinie jsou v zásadě povinné k náhradě z důvodu významného zpoždění, k němuž došlo na příletu v rámci letu s mezipřistáním směřujícího do Bangkoku, přestože toto významné zpoždění nastalo na úseku mezi Abú Dhabí a Bangkokem a je přičitatelné společnosti Etihad Airways," prohlásil Soudní dvůr.

Soudní dvůr ale také poznamenal, že České aerolinie mají právo vymáhat peníze na společnosti Etihad Airways.