Vysoké mzdy dále ukrajují firmám z marží (Komentář)

Růst HDP za první čtvrtletí letošního roku byl potvrzen na úrovni 0,6 % q/q, v meziročním srovnání byl revidován o dvě desetiny směrem nahoru na 2,8 % y/y. Revidována však byla celá časová řada růstu HDP. Spotřeba domácností za Q1 19 byla revidována o 0,5 pb směrem dolů. I tak ale v mezičtvrtletním srovnání přidala 1,1 %, což je stále nejvíce od října 2016. Obrázek se trochu vylepšil u fixních investic, naopak zahraniční obchod ukrojil oproti původnímu odhadu z růstu o něco více (0,9 pb z mezičtvrtletní dynamiky).

Zajímavé informace přinesly informace ze sektorových národních účtů. Míra zisku korporací podle ČSÚ dále poklesla o dvě desetiny, a to na 46,3 %. Na jejím vývoji se odráží dynamika mzdového vývoje. Ten sice v prvním čtvrtletí letošního roku mírně zvolnil, stále se však pohybuje vysoko nad dlouhodobým průměrem. V následujících čtvrtletích by se míra zisku měla podle našich odhadů stabilizovat. Její pokles byl v posledních letech velmi výrazný, když ještě v roce 2015 dosahovala její úroveň 52 %. V letošním roce by jednak měla zpomalit dynamika růstu mezd, zároveň ale již firmy nemají moc prostoru, aby rostoucí mzdové náklady braly na svá bedra. Pokles ziskových marží se odráží už i na vývoji míry investic, která ve srovnání s loňským rokem o 1,0 pb poklesla. Naopak míra úspor domácností mírně poklesla, když dosáhla úrovně 10,6 %. Kolem těchto úrovní by se mohla v následujících čtvrtletích stabilizovat. Tempo růstu reálného příjmu domácností v prvním kvartále mírně zvolnilo, když dosáhlo úrovně 2,8 % y/y.

Za celý letošní rok očekáváme růst HDP na úrovni 2,4 %. Hlavním tahounem by měla zůstat spotřeba domácností. Investice v letošním roce své tempo mírně zvolní, čisté exporty budou domácí ekonomiku brzdit.