3 dobře placené profese pro psychicky odolné jedince

Aktuální trendy na trhu práce jsou nakloněny zaměstnancům

Situace na trhu práce je zaměstnancům velmi nakloněna. Ti mohou využít toho, že celý náborový proces bývá mnohem rychlejší než dříve, navíc se díky nedostatku dostatečně kvalifikovaných uchazečů přijímají na některé pozice kandidáti bez praxe, tedy absolventi škol nebo lidé s malými zkušenostmi v oboru. Není divu, že některé české podniky expandují i do zahraničí a vyhledávají pracovní sílu tam. Největší poptávka je nyní po specialistech z oboru IT a telekomunikace, personalistiky a průmyslu. Pojďme se na tyto pracovní pozice podívat podrobněji.

1) IT a telekomunikace nabízí lákavé finanční ohodnocení a práci z domova

Neustálý rozvoj IT přináší stále vyšší poptávku po nových odbornících. Samozřejmě rostou i požadavky na jejich vzdělání, zkušenosti a kvalifikaci. Svět přináší stále nové a nové technologie, s čímž se pojí nedostatek vývojářů, IT analytiků, IT testrů a programátorů. Zdokonalují se průmyslové aplikace, systémy řízení v automobilech, webové a mobilní aplikace a klade se větší důraz na zabezpečení. Také v online marketingu je za několik posledních let mnoho změn a trendů. SEO analýzy, datové analýzy a propojování dat mezi různými systémy a aplikacemi bývají složitější. Vše se bere více ze široka a hledají se další a další souvislosti. Dobře placení jsou i grafici. Výhodou IT oboru je možnost pracovat alespoň částečně z domova.

2) V průmyslu jde technika dopředu a mzdy narůstají

Stejně jako v IT odvětví platí i v průmyslu, že jsou kladeny vyšší nároky. Firmy chtějí zaměstnance, kteří budou jazykově vybavení a technicky zdatní s ochotou se neustále vzdělávat v oboru. Výrobní linky a procesy jsou zmodernizované a technicky propracovanější, je však problém najít kvalifikované lidi, jako jsou konstruktéři, výrobní inženýři a technologové. Na českém pracovním trhu chybí rovněž CNC operátoři, kontroloři kvality, nákupčí a schopní lidé v managementu.

3) Lidské zdroje hlásí nedostatek personalistů

Největší propad pracovní síly je v oblasti personalistiky, náborářů je opravdu málo. Jelikož na trhu práce chybí vhodní kandidáti, tak jejich hledání vyžaduje čím dál větší úsilí. Na to jsou zapotřebí kvalifikovaní a zkušení personalisté. Náboráři a hledači talentů mají za úkol vyhledávat a oslovovat i pasivní kandidáty, tzn. ty, co aktuálně práci nehledají, ale díky zajímavé pracovní nabídce by uvažovali o změně. I když už firma nové zaměstnance získá, musí si je také udržet, k tomu je zapotřebí opět služeb personalisty, který se zaměstnanci absolvuje pravidelné motivační pohovory, které mají za cíl pracovníka ve firmě udržet. Reakcí na aktuální nedostatek náborářů jsou rekvalifikační kurzy personalistiky, které nabízí úřad práce. Jedná se totiž o obor se slibnou budoucností.

Vysoké nároky, stres a krátké termíny za nadstandardní finanční ohodnocení

S nároky na pracovníky, jejich znalosti a zkušenosti se v těchto oborech zvyšují mzdy. Ty se samozřejmě liší regionálně. Spolu s lákavým finančním ohodnocením vás ale čeká spousta práce a dřiny, pravděpodobně také hodně stresu. Doba jde dopředu a je zrychlená, tudíž termíny na dokončení pracovních úkolů jsou dost často šibeniční. Jsou však lidé, kteří pod tlakem pracují efektivněji a lépe, ve stresu podávají mnohem lepší výkony. Pokud se tedy považujete za psychicky odolného jedince, máte životní šanci se dostat k vysněné práci.

Co zaměstnance nejvíc stresuje?

Určitá míra stresu je zdravá a zefektňuje odvedenou práci. Jaké jsou nejčastější stresové faktory? Každý na stres reagujeme jinak, avšak nejčastěji lidé zmiňují fyzicky či nebezpečnou náročnou práci, ztížené pracovní podmínky, termíny a uzávěrky, soutěživost, práci na veřejnosti a cestování. V každé práci zažíváme určitou formu stresu, avšak je zapotřebí najít rozumnou míru, která se nepodepíše na vašem zdraví!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.