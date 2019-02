Stát chystá válku s chudobou. Změny se dotknou dávek i bydlení, téměř všech. Seznam opatření.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce zatočit s tzv. obchodníky s chudobou, a proto vypracovalo 15 opatření, které hodlá zavést. Lidé by tak například museli mít trvalý pobyt v obci, v níž skutečně žijí. Změnil by se také systém dávek nebo povinná školní docházka.

Ministryně práce Jana Maláčová představila seznam 15 opatření, které by měly pomoci lidem z vyloučených lokalit a zabránit obchodu s chudobou. Tito obchodníci podle MPSV zneužívají systém dávek na bydlení a využívají bezvýchodné situace sociálně slabých, kteří pak žijí v bytech nesplňujících základní standardy. Vypracování 15bodového plánu, jak obchod s chudobou potlačit, avizovala Maláčová už v září. Ministerstvo opatření zveřejnilo tento týden.

"Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá," uvádí MPSV. Na realizaci jednotlivých opatření s ministerstvem spolupracuje dalších sedm resortů. Tato opatření vytvoří jasná pravidla pro kvalitu bytů a života v nich.

Mezi připravovaná opatření patří nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má byt vypadat. Musela by v něm být například tekoucí voda, funkční elektřina, ale také by bylo stanovené, kolik potřebuje jedinec metrů čtverečných v domácnosti.

MPSV chce rovněž regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění. Hodlá také vykupovat zdevastované byty a opravovat je.

Nepopulárním opatřením by mohlo být zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde člověk skutečně bydlí. Přechodné bydlení by mělo být zákonně definované, zejména ve vztahu k ubytovnám.

MPSV by rádo zavedlo také revizi systému dávek - uvažuje například o sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, chce zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti nebo zkrátit vyplácení paušálů na energie. Pobírání dávek chce MPSV navázat striktně na sociální práci a školní docházku dětí. Obce by navíc ze zákona měly mít právo na data o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci.

Součástí opatření by mělo být personální a finanční posílení Úřadů práce, Policie ČR nebo pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách.

Velkým krokem by mělo být oddlužování lidí, kteří jsou v exekuční pasti, bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek.