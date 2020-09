Vyřadí nás Němci ze seznamu bezpečných zemí? Oranžová na semaforu znamená roušky a obezřetnost

Denní nárůsty nakažených v poslední době trvala překonávají rekordy a změny v pátečním semaforu proto přinesly návrat některých opatření, zatím pro Prahu. Vyjádřila se i Světová zdravotní organizace (WHO), protože považuje českou situaci za znepokojivou - navrhla především zintenzivnit trasování nakažených. Hlavně pražská hygiena totiž trasování přestává zvládat, uvažuje se proto o změně, hovoří se jak o omezení trasování, tak i o navýšení kapacit s pomocí mediků, vojáků, případně policistů.

Hlavní změnou v Praze je omezený návrat roušek do míst s větší koncentrací lidí a některých rizikovějších míst, a také omezení otevírací doby "stravovacích zařízení" do půlnoci a od šesti ráno. Tedy přeloženo do lidského jazyka - regulace míst, kam chodí pařit mladí (protože v tyhle hodiny fungují už kromě nonstopů především podniky podobné jako proslavené Techtle Mechtle, kde mládež paří do časného rána a na které hlavní hygienička nahlíží jako na semeniště infekce), protože se jedná o potenciální zdroj komunitního přenosu.

Dále se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví zpřehlednit metodiku nařizování karantény při výskytu infekce u žáka nebo učitele ve škole tak, aby se vztahovala pouze na osobu s potvrzenou infekcí a její epidemiologicky významné kontakty. Přitom umožňuje individuální přístup podle konkrétní situace v dané škole. Rovněž upravilo možnost uzavírat školu nebo její část při nakažení 30 % pedagogů nebo žáků krajskou hygienickou stanicí - zřejmě v reakci na snahu ministerstva školství řešit situaci rodičů, kterým se škola zavřela kvůli karanténě učitelů (což ovšem nezakládalo možnost žádat si o ošetřovné) možnou úpravou organizace školního roku pro konkrétní školu a na její žádost (a potom už rodiče těchto školáků ošetřovné žádat mohli). Pokud školu nebo její část zavře hygiena, rodiče žáků nárok na ošetřovné mají.

Jaké konkrétní změny tedy aktualizace zatím semaforu přinesla?

roušky

v celé republice je v tuto chvíli povinnost mít roušky v dopravních prostředcích, zdravotnických a sociálních zařízeních, na úřadech, při volbách

v Praze, která je označena oranžově, se dále budou roušky nosit od zítřka (středy 9. 9. 2020) nejen ve veškeré dopravě, ale i v obchodech a obchodních centrech včetně chodeb

v pražských školách ve společných prostorech je povinnost nosit roušky od pondělí 14. 9. 2020

školy

v Praze si učitelé, žáci a studenti (ale nikoli děti ani učitelé v mateřských školách) ve společných prostorech jako jsou chodby apod. nasazují roušky, nepotřebují je ve třídách ani v kabinetech

platí zvýšený hygienický standard (mytí rukou, dezinfekce, mísení tříd)

ministerstva školství a následně zdravotnictví usnadnila možnost využití ošetřovného

omezení otevírací doby stravovacích zařízení

v Praze také platí zákaz provozu stravovacích zařízení pro veřejnost v době od 0:00 do 6:00, neplatí to ale pro neveřejné stravování, jako jsou firemní stravovací zařízení, nemocnice, vězení, atd.

Vláda se rozhodla do volebních místností dát k dispozici roušky pro ty, kteří v říjnových volbách přijdou volit bez roušky. Aby nebylo omezeno jejich právo volit, budou ve volebních místnostech k dispozici roušky, které vláda pro tento účel vyčlenila ze státních rezerv.



Jaké změny nastávají v možnostech cestovat?

Můžeme shrnout, že zatím žádné razatní změny ani v cestování z, ani do České republiky nenastávají: