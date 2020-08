10 kryptoměn, které přežijí toto desetiletí

Podle stránek CoinMarketCap existuje v současné době více než 6500 kryptoměn. Většina z nich ale nejspíš nepřežije několik následujících let. Spousta z nich je už teď vlastně „mrtvých“. Některé se s cenou přiblížily nule, od jiných zase odešli vývojáři. Mnoho z těchto kryptoměn se objevilo v letech 2017–2018, kdy celý svět sledoval monstrózní nárůst cen a kapitalizace kryptoměnového trhu. Příliv nového kapitálu byl způsoben hlavně davy převážně neinformovaných drobných investorů, kteří chtěli rychle vydělat a svézt se na ICO vlně.

Jak ale už nyní víme, většina z těchto projektů z tzv. „ICO bubliny“ nedosáhlo svých stanovených cílů, některé skončily dříve, než vlastně začaly, tedy až po crowdfundingu za pomocí ICO (Initial Coin Offering). Takže jak se dá zjistit, které z těch 6500 kryptoměn obstojí v budoucnosti?

Než budeme pokračovat, je důležité si uvědomit, že my nejsme vaši finanční poradci. Vy sami byste si měli vždy provádět vlastní výzkum a doufáme, že tento článek bude sloužit jako jedna z významných součástí tohoto výzkumu.

Sestavili jsme pro vás seznam 10 kryptoměn, o kterých se domníváme, že tu s námi budou i za 10 let.

Naše kritéria pro hodnocení byla jednoduchá: využitelnost. I když se ti, kteří s kryptoměnami běžně obchodují, mohou v objemu dat a kryptoměn do kterých investovali časem ztrácet, je dobré se zamyslet, zda daná kryptoměna má nějakou skutečnou hodnotu. Kromě té ve vaší aplikaci TradingView. Dobře nastavená vize projektu kombinovaná s praktickou využitelností je to, co obstojí ve zkoušce času a co se ve skutečnosti může stát tím nejcennějším aktivem, jakmile se kryptoměna skutečně dostane mezi mainstream.

Bez dalšího povídání vám už tedy představujeme 10 kryptoměn, které přežijí dalších 10 let!

1. Bitcoin (BTC)

Překvapení! Bitcoin jsme dali na první místo z jednoho prostého důvodu: jeho reputace. Bitcoin se používá jako synonymum ke všem kryptoměnám, zejména pokud se o nich baví lidé z mainstreamu, tedy mimo kryptoměnovou komunitu. Už je to více než 11 let, kdy tato první a originální kryptoměna spatřila světlo světa. Od té doby nabrala obrovskou základnu investorů a nabalila na sebe také velkou komunitu vývojářů a programátorů. I když existují určité obavy ohledně toho, co se stane s těžbou Bitcoinů po nástupu kvantových počítačů, faktem zůstává, že vývojáři mohou a nejspíš také najdou způsob, jak zmírnit tyto hrozby, které může kvantová těžba přinést. Poslední Bitcoin má být vytěžen v roce 2140 a rozhodně to nevypadá, že by měl v brzké době zmizet ze světa. A co se stane po roce 2140? To se špatně odhaduje, těžaři však budou v té době pravděpodobně profitovat z poplatcích na síti.

2. Ethereum (ETH)

I když to tak zatím vypadá, neuvádíme zde žebříček TOP 10 dle CoinMarketCap podle tržní hodnoty. Ethereum je na druhém místě zkrátka proto, protože má téměř neomezený potenciál. Podobně jako u Bitcoinu má Ethereum působivý tým vývojářů. Na celém světě jich kooperuje na Ethereu přes 200 000! Takže vývoj opravdu nestojí a nepadá pouze na geniální hlavě Vitalika Buterina. Ve skutečnosti má Ethereum dvakrát tolik aktivních vývojářů než Bitcoin! To by nemělo být žádným překvapením vzhledem k tomu, že se staví do role „světového počítače“. Skutečnost, že decentralizované aplikace všeho druhu mohou být postaveny na jeho základech, z něj dělá jakýsi vývojový ekosystém s téměř neomezenými možnostmi. Stovky, ne-li tisíce dalších kryptoměn, jsou postaveny na Ethereum jako tokeny ERC-20. I kdyby Bitcoin „zemřel“, je skoro nemožné, aby Ethereum odešlo ze světa spolu s ním. To je také důvodem, proč někteří považují Ethereum za tu nejlepší a nejstálejší kryptoměnu vůbec.



3. Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token slouží k odměňování pozornosti uživatelů, kteří používají internetový prohlížeč Brave. Ten má sice ve výchozím nastavení blokování veškerých reklam, měřičů a jakýchkoliv sledovačů, kteří mají za cíl mapovat a monitorovat vaše chování na internetu. Ale pokud se rozhodnete, že vám občasná reklama nevadí, můžete za její sledování dostávat právě zmiňovaný BAT token.

Prohlížeč Brave je mistrným bojovníkem za vaše soukromí na internetu, a to díky implementaci vyhledávače DuckDuckGo, který je k hledaným datům mnohem diskrétnější než proslule známý Google. Mimo to má Brave také implementovaný anonymní prohlížeč internetu Tor, který s oblibou využívají uživatelé z krajin s nedemokratickým politickým zřízením nebo ti, kteří prochází temné zákoutí internetu zvané dark web.

Asi nejdůležitější vlastností Brave je ale to, že díky blokování reklam a různých sledovačů šetří vaše data a energii baterie a zároveň urychluje vaši činnost při procházení internetu. A čas jsou přeci peníze.

Pokud byste snad byli na pochybách, zda je prohlížeč Brave legitimním produktem či nikoliv, zmíníme se také o jeho autorovi. Tím není nikdo jiný než Brendan Eich, autor programovacího jazyka JavaScript, zakladatel společnosti Mozilla a tvůrce internetového prohlížeče Firefox. Stačí vám to jako argument?! Desítkám milionů lidí po celém světě, kteří si tento prohlížeč stáhli do svého počítače nebo mobilu, jistě ano. Cílem Brave je stát se nejpoužívanějším internetovým prohlížečem na světě!

4. Theta (THETA)

Theta má uzavřena významná partnerství, jedno z největších je se společností Samsung, která bude do svých nových smartphonů pro severoamerický trh přidávat jejich aplikaci. Co to tedy je Theta? Ve stručnosti, Theta umožňuje decentralizované streamování, které je rychlé a bezpečné. Může se dokonce stát, že se Theta stane Netflixem budoucnosti, a to nejenom tím že umožní šíření videí a filmů ve vysoké kvalitě, ale také televizních kanálů a E-sportů. Theta se může díky své využitelnosti stát v následujících letech jednou z největších kryptoměn vůbec. A jedna zajímavost navrch: jedním ze členů poradního týmu Theta je spoluzakladatel YouTube Steve Chen.

5. Polkadot (DOT)

Tento projekt se vyvíjí už od roku 2017, ale až nyní vletěl na kryptoměnový trh jako uragán a rovnou do TOP 10 dle žebříčku CoinGecko. Jeho zakladatel Gavin Wood má s tvorbou velkých věcí svoje zkušenosti, v minulosti se totiž podílel na vývoji Etherea a je autorem programovacího jazyka Solidity, který se používá právě u Etherea. Tento projekt však před časem opustil, aby vymyslel něco ještě většího, než je samotné Ethereum. Cílem Polkadotu je stát se internetem blockchainů, bude je v budoucnu totiž umět propojovat vzájemně mezi sebou. Stejně tak, jako se internet skládá z různých webů, Polkadot má svůj hlavní blockchain zvaný Relay Chain a kolem něj je postaveno množství autonomních blockchainů, které se nazývají Parachainy. Polkadot bude všem připojeným blockchainům poskytovat interoperabilitu a škálování, které ve stávající infrastruktuře doposud nebylo možné. Možná se vám zdá ambiciózní přidávat do tohoto seznamu projekt, který ještě nevyužívá všechny svoje přednosti, ale ujišťujeme vás, že se jedná o tak významný projekt, u kterého by byla spíše chyba jej v tomto listu nezmínit.

6. Cardano (ADA)

Asi si říkáte, že vybíráme projekty převážně od vývojářů, kteří stáli při budování Etherea. Hned po Bitcoinu jsme totiž zmiňovali Ethereum a jeho předního vývojáře Vitalika Buterina. V předchozím bodě to byl zase Gavin Wood a Polkadot a nyní přichází na řadu další spoluzakladatel Etherea, Charles Hoskinson, se svým projektem Cardano. Nebojte se, s výčtem spoluzakladatelů Etherea tímto končíme. Cardano je platforma na smart contracts, která má za cíl stát se sociálním a finančním operačním systémem pro lidi, kteří nemají v současné době přístup k tradičním ani decentralizovaným financím. Cardano má mít v budoucnu asi 100x vyšší míru decentralizace než Bitcoin a díky využití algoritmu Proof of Stake bude také mnohem lépe škálovat a propouštět transakce než projekty, které používají Proof of Work. Cardano bylo vytvořeno díky formálním metodám vývoje jako tzv. mission critical, stejně jako se vyvíjí software v leteckém nebo kosmickém průmyslu, kde potenciální chyba může mít katastrofální důsledky. Cardano by mělo mít díky svému rozhraní Atala využití hned v několika světových státech, se kterými je domluveno na spolupráci – v Etiopii, Gruzii a v Mongolsku. To je samo o sobě potenciál desítek až stovek milionů budoucích uživatelů.

7. Monero (XMR)

Stejně jako je Bitcoin pro mnohé synonymum pro kryptoměnu, Monero je stejně tak synonymum pro privátní kryptoměnu, nebo chcete-li, anonymní kryptoměnu. V současné době představuje Monero opravdu nejvyšší možnou míru soukromí ze všech dostupných kryptoměn. Právě kvůli tomu se však také dostala do hledáčku regulačních orgánů po celém světě pod rouškou ochrany proti využívání zločinnými živly. To mělo v minulosti za následek odstranění Monera z některých kryptoměnových burz. Vypadá to však tak, že Monero nikdy nebude hrát podle pravidel regulátorů a těch, kteří nad námi drží stráž. Avšak právě to mu dává hodnotu, která přetrvá až do té doby, dokud budou mít lidé strach, že mohou být sledováni třetí stranou. A upřímně, díky lepším a lepším technologiím je sledování občanů stále efektivnější. A proto se dá předpokládat, že tyto obavy, ať už kvůli skutečnému zločinnému chování nebo pronásledování, jsou něco, co zde bude existovat i po roce 2030. Pokud nebudou existovat lepší alternativy, bude Monero v dohledné budoucnosti stále fungovat. A to je dobře!

8. Binance Coin (BNB)

Můžete a nemusíte mít rádi kryptoměnovou burzu Binance. Ale jedno se jim musí nechat – moc dobře ví, jak se dělá byznys. Binance je v současné době asi největší pojem v kryptoměnové sféře, srovnatelné snad jen s Googlem ve světě internetu. A i když se může stát, že tu za 10 let centralizovaná burza Binance nebude, je téměř jisté, že BNB token a ekosystém okolo značky Binance nezmizí nikam. A proč by taky měl? Pokud by se kryptoměnová burza Binance dostala do nějakých potíží, stále tu bude její decentralizovaná veze Binance DEX, nebo její lending platforma, která je zbrusu novou aplikací a ukázkou toho, jak Binance umí jet s trhem a svést se na trendové vlně. A mimo to, kdo si myslíte že vlastní web CoinMarketCap? Trefa, zase Binance! Šéf Binance Changpeng Zhao (zkráceně CZ) je velký fanoušek kryptoměn a myšlenky decentralizace a určitě udělá vše proto, aby Binance v nadcházejících letech profitovala stejně jako se jí to povedlo u předchozího bull runu. Dokud tu bude Binance a její ekosystém, nezmizí ani BNB token.



9. PAX Gold (PAXG)

Tokenizace je jednou z nejlepších využití kryptoměn vůbec. Ze všech tokenizovaných aktiv, které byste chtěli mít jako součást svého portfolia, je zlato na samém vrcholu tohoto seznamu. Paxos je jednou z mála společností v tomto oboru, kterou předchází výborná pověst a která je zároveň také regulována. Prostřednictvím nich můžete kupovat tokenizované zlato ve formě PAXG, které lze od nich přímo získat z fyzického zlata (pokud ho máte dost) nebo převést na fiat a následně do své banky. Co je však skvělou ukázkou moderní technologie je to, že se můžete na svůj zlatý token podívat, dokonce i na konkrétní zlatou cihlu, které je součástí. Veškeré zlato je totiž uloženo v trezoru Brinks v Londýně v Anglii. Výhodou toho je, že máte likviditu fondu obchodovaného na zlatě (ETF) a zároveň máte nárok na podkladové aktivum, které obchodujete. Netřeba dodávat, že tokenizované drahé kovy zde budou i po roce 2030 a PAX Gold je jedním z jejich předních představitelů.



10. USDC (USDC)

Teď si asi říkáte „nezbláznili se? Stablecoin?“. Ano, myslíme to vážně. Je téměř nevyhnutelné, že fiat měny, jako je americký dolar nebo euro nakonec budou digitalizovány. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že k tomu dojde kdykoli před rokem 2030. Než se tak ale stane, stablecoiny tu zůstanou s námi. USDC se nevyšplhal vzhůru po žebříčku CoinMarketCapu jen tak náhodou. Je to jeden z nejlépe regulovaných a kontrolovaných stablecoinů na trhu a je vlastněn společností Circle, tedy stejnou společností, která vlastní proslulou kryptoměnovou burzu Coinbase. I když toto aktivum rozhodně není tak vzrušující jako ty předcházející jmenované, a to vzhledem k faktu, že z důvodu inflace fiatových měn, na kterou je USDC navázáno, ztratí každý rok v průměru 2-3 % své hodnoty, přesto je téměř jisté, že vydrží až do doby, kdy fiat měny zcela nezaniknou.