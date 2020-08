Kryptoměny a cenzura

Připoutejte se a připravte se na divokou jízdu! Krypto-cenzura je těžké téma, které hýbe moderními debatami lidí z kryptoměnového prostoru i těmi mimo něj. Nad některými pasážemi z tohoto článku vám zůstane rozum stát, jiné vás asi dokáží pěkně rozčílit, obzvlášť pokud vám stejně jako nám z CryptoMoodu záleží na tomto odvětví a na budoucnosti kryptoměn. Uvědomíte si totiž, že ne vše je v našem digitálním prostoru úplně v pořádku.

Začněme vysvětlením, kde existuje nejzářivější příklad cenzury krypta na internetu? Paradoxně je to nejspíš na stejném místě, na kterém mnozí z vás našli tento článek. Google.

Google a cenzura kryptoměn



Google a YouTube (vlastněno společností Google) již několik let vedou tichou, ale účinnou válku proti celému kryptoměnovému světu formou cenzury. Nejedná se o válku slov, nejde o válku násilí, pomluv nebo ničení, ale spíše o pasivní válku, ve které Google a YouTube potlačují růst ekosystému Bitcoinu a dalších kryptoměn.

Jak to dokázali?

• Průběžné odstraňování aplikací souvisejících s kryptoměnami z obchodu Google Play

• Blokování reklamních kampaní kryptoměnových společností a startupů

• Odstranění, omezení nebo blokace videí a YouTuberů informujících o Bitcoinu a blockchainu obecně, jakožto i vymazání stovek videí a statistik počtů zhlédnutí

• „Realizace nepřátelské informační politiky s ohledem na kryptoměnové projekty“





Poslední zmiňovaný bod je v uvozovkách, ptáte se proč? Jedná se totiž o citaci hnutí známého pod hashtagem #ForkGoogle. Jejich cílem je přesvědčit kryptoměnové nadšence a influencery, zejména ty, kterým záleží na soukromí a neexistenci cenzury a kteří chtějí liberálnější internet, aby svoji činnost přesunuli na decentralizovanější média, jako jsou Hive, 3Speak, LBRY, Steemit a Brave a méně se spoléhali na Google a jeho produkty a aplikace. Zde jsou některá z jejich působivých prohlášení:

„Jednání Google považujeme za digitální militarismus a informační diskriminaci, jednoznačně se jedná o chování potlačující pohyb na volném mediálním trhu. Aktivně se zapojíme do komunitních akcí a budeme usilovat o ukončení tlaku společnosti Google na toto odvětví.“

"V tuto chvíli organizujeme protesty v Kyjevě, Oděse, Tel Avivu a New Yorku. V blízké budoucnosti oznámíme termíny a další podrobnosti.“

„Věříme, že americký senát by měl předvolat zástupce společnosti Google, aby svědčil o nepřátelských akcích této korporace zaměřených na jednotlivé členy kryptoměnového průmyslu. Stejnou iniciativu by měly následovat příslušné instituce a agentury po celém světě. Vyzýváme dotčené osoby, aby podepsaly petici na podporu našich požadavků.“

Pokud si myslíte, že se jedná o nějaké staré zprávy, mýlíte se. Toto hnutí bylo zahájeno v březnu 2020. Kampaň na zlepšení univerzálního přístupu k informacím o kryptoměnách jako základnímu lidskému právu je v plném proudu.

Jedná Google svévolně?

Přestože by bylo snadné ukázat prstem na Google a YouTube a poukázat na konkrétní případy, je nasnadě položit si otázku: „Proč by potlačovali tyto informace, když toto chování jde proti jejich obchodnímu modelu?“. Odpověď zní, že na společnost Google byl vyvíjen nátlak FBI a kanadské Binary Options Task Force. Tento nátlak je tedy nařízen shora a cílení není pouze na Google a jeho služby, ale také např. na největší sociální síť na světě Facebook, který se těmto nařízením také podvolil.

Facebook vs. Crypto

V lednu 2018, po šílené kryptoměnové jízdě, která proměnila spoustu lidí obchodujících kryptoměny v milionáře a na druhou stranu která zanechala mnoho z nich v epických ztrátách, se Facebook rozhodl zakázat reklamy na kryptoměnové projekty na základě „klamavých reklamních praktik“. Možná to bylo oprávněné, ale jak se to potom liší od pyramidových schémat obchodníků s fitness preparáty nebo podvodníky nabízející automatické ziskové obchodování na forexu? Kde Facebook určil hranici, za kterou jsou některé věci neetické a proč byla takto nastavena? Nebo byla tato hranice stanovena nějakou vyšší mocenskou strukturou? Položme si otázku, kdo může ztratit nejvíc na tom, pokud by kryptoměny byly používány ve stále větším měřítku?

Toto rozhodnutí ze strany Facebooku je obklopeno spoustou nejasností, zejména pokud zvážíme některá fakta nebo podezření:

• FBI tlačila na Facebook, aby přidusil kryptoměnové projekty

• Zuckerberg byl znepokojen tím, že kryptoměny „odebírají moc centralizovaným systémům a vkládají ji zpět do rukou lidí“ (to co zní obyčejnému člověku jako skvělá myšlenka může znít jako noční můra pro miliardáře a jeho byznys)

• Zuckerberg tvrdil, že si přál blíže studovat blockchain a kryptoměnové odvětví

• Facebook pracuje na vlastním blockchainu a kryptoměně od roku 2017 a v květnu 2018 se objevily zvěsti, že se vyvíjí jeho vlastní mince a to jen několik měsíců poté, co platforma zakázala reklamy na ICO a reklamy na projekty spojené s kryptoměnami a blockchainem

• Facebook Libra byla ohlášena v červnu 2019 – to je ona připravovaná kryptoměna od Facebooku

Přestože nejsme investigativní novináři a nechceme se nechat vtáhnout do spekulací, možná že když si čtenář sám spojí všechny souvislosti a dostupné informace, dojde k podobnému závěru. Potlačuje Facebook kryptoměnový průmysl a manipuluje s trhem, aby v něm získal svou vlastní pozici? Nebo potlačuje pouze nově příchozí, aby měli méně relevantních informací a hůře se v tomto prostoru orientovali? Nebo se rozhodnou začít hrát tuto „kryptoměnovou hru“, protože si uvědomili, že ji nemohou vyhrát a kryptoměny úplně potlačit?

Mimo tyto otázky se ale objevují náznaky dobrých zpráv, třeba ta že Facebook sám zahájil velkou cenzuru s cílem zrušit její aspekty, aby představil budoucnost bez cenzury. V důsledku toho se mohou vzájemné vazby Facebooku a kryptoměnových projektů do budoucna zlepšit.





Od záměru s Librou však zdá se Facebook couvá v souvislosti s regulativními bariérami. Podle Wikipedie bylo doposud finální rozhodnutí takovéto: „Na setkání s vrcholnými demokratickými představiteli Senátu dne 18. září 2019 řekl výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg zákonodárcům, že Libra nebude spuštěna nikde na světě, aniž by nejprve získala souhlas regulačních orgánů Spojených států.“

Cenzura na Redditu

Cenzuru Google a Facebooku by bylo možné pochopit nebo ospravedlnit, ale co Reddit? Myslíte si, že Reddit, jedno z největších diskusních fór v historii, by mohlo být osvobozeno od cenzury a umožňuje svobodu slova a nejrůznějších krypto diskusích? Bohužel, pokud si to myslíte, tak se mýlíte. Reddit zahájil svou vlastní kampaň krypto-cenzury a uživatelé se o toto diskusní fórum stále více obávají.

Uživatelé Redditu v diskusních vláknech o Bitcoinu a kryptoměnách zažili:

• Mazání komentářů, které oponovaly moderátorům diskusí

• Ztišení určitých komentářů

• Zákazy některým komentujícím

• V jednom příkladu uživatel zveřejnil video „Co je to blockchain?“ ve vláknu r/bitcoin a toto video bylo odstraněno kvůli irelevanci

• Cenzura diskuse některých kryptoměn

Nalezení odpovědí, proč, kdo a kde je zde docela obtížné. Tato cenzura se liší od té ze strany Facebooku nebo Google, kteří otevřeně připouštějí, že je to jejich politika. Na Redditu by mohlo jít o něco významnějšího.

Měly by být kryptoměny cenzurovány?

Pojďme se podívat na tuto problematiku ještě z druhé stránky. A sice, pokusme se najít argumenty pro cenzuru kryptoměn.

Existují určité metriky, které ukazují na obavy mocných elit, pod kterými si můžeme představit vlády, finanční korporace nebo banky. Tyto elity by nejspíš chtěly udělat maximum pro to, aby zastavily kryptoměny a jejich rozvoj. Zmiňované metriky obsahují následující otázky:

• Může být konkrétní kryptoměna použita pro porušování zákonů nebo na využití v nezákonné oblasti (nákup drog, praní špinavých peněz, prostituce atd.)?

• Řeší daná kryptoměna skutečné problémy tohoto světa? (tím se může totiž do budoucna stát konkurencí tradičního bankovního systému)

U kryptoměn vás už asi jen máloco dokáže překvapit, ale připomeňme si tuto zajímavou skutečnost. Země postižené finančním embargem (Írán, Venezuela, Kuba) používají kryptoměny více než jiné země s menšími nebo žádnými finančními omezeními. Pokud lidé v těchto zemích používají kryptoměny jako nástroj finanční svobody (jak to navrhl u Bitcoinu jeho stvořitel Satoshi Nakamoto), je to zjevně dobrá věc, nemyslíte? Tedy pokud zrovna nejste ten, který přináší těmto státům a občanům cenzuru, omezení a obchodní embarga.

Takže, měly by být kryptoměny cenzurovány? Ne!

Jsou kryptoměny samy o sobě nástrojem proti cenzuře?



Na to si můžete vsadit! Kryptoměny byly navrženy přesně tak, aby lidem poskytovaly autonomii, svobodu a přizpůsobivost a umožňovaly jim větší kontrolu nad jejich financemi a transakcemi, aniž by byly sledováni nebo omezováni. Kryptoměny mají takový význam pro peníze a převod prostředků, jaký má Bittorrent význam pro sdílení souborů anebo Tor pro svobodné prohlížení internetu. Sice těchto platforem a aplikací využívají lidé k nezákonné činnosti, to zde rozporovat nebudeme, ale nutné je si uvědomit, že tak činí jenom proto, že měli svobodnou vůli a možnost se takto zařídit proti stávající cenzuře na internetu.

Odstraněním platforem jako Bittorent nebo Tor přispějete pouze k tomu, že si lidé najdou jiné a efektivnější způsoby, jak dosáhnout informační svobody. Tyto platformy ani nebyly navrženy pro využití mainstreamem, ale právě pro použití těmi, kteří jsou postiženi cenzurou. Ve skutečnosti zde probíhá kauzální smyčka, protože čím více lidí podléhá cenzuře, tím těžší práci musí odvést v navrhování nových systémů, které lze poté ještě hůře cenzurovat. A cenzurující úřady pak musí pracovat o to chytřeji, aby je cenzurovaly. Tato hra by mohla pokračovat donekonečna.

Kryptoměny jsou tajný vchod. Zda do něj vstoupíte nebo ne, to záleží jen a pouze na vás. Ale jakmile do něj jednou nakouknete a pochopíte jejich výhody, můžete si uvědomit skutečnost, že cenzura kryptoměnového odvětví je svým způsobem nemorální