Když vám hrozí exekuce

Snad každý člověk se někdy dostal do finanční nepohody, ale záleží, do jak velké. Bohužel u někoho může dojít až k tomu, že mu hrozí exekuce. V České republice je cca 800 000 lidí v exekuci. Jak je možné se do ní dostat, jaké jsou možnosti řešení a jak moc zasáhne do života?

Jak k exekuci dojde

Příčinou exekuce je obvykle nesplacený dluh. Věřitel (ten, komu dlužíte) podá k soudu žalobu, ve které žádá zaplacení dluhu. Poté, co soud vydá rozhodnutí s příkazem dluh splnit, máte zpravidla několik dnů na to tak učinit. Jestliže svůj dluh ani v této lhůtě nesplníte, může věřitel podat návrh na zahájení exekučního řízení. Exekutor pak vykonává rozhodnutí soudu.

Dluhy

Dluh vám může vzniknout, pokud nesplácíte půjčku, úvěrové karty, ale také například vybavení domácnosti, které jste si pořídili na splátky. Obvyklé jsou také dluhy za nezaplacené pokuty, neplacení výživného (alimenty), neuhrazené služby za telefon, svoz odpadu, ale také zdravotní pojištění apod. „V České republice jsou nejčastěji nesplácené hotovostní půjčky v hodnotě několika desítek tisíc, za nimi následují úvěrové karty. Pozor byste si měli dávat na podezřelé, často nebankovní půjčky, které mají vysoký úvěr – tedy spočítat si, zda budete mít dost peněz na vysoké splátky, a kolik ve výsledku dohromady zaplatíte,“ varuje Ondřej Benc, interní právník ManpowerGroup.

Způsoby provedení exekuce

Možností, jak od vás exekutor získá dlužnou částku, je několik.

Srážky z vašich příjmů – z vašeho platu, mzdy či jiných příjmů (odměny z dohod, důchod, podpora atd.) vám bude strhávána určitá částka. Kolik peněz vám zůstane, záleží na počtu vyživovaných osob (manželka, děti) a o jakou pohledávku se jedná (přednostní či nepřednostní – které jsou které si lehce najdete na internetu). S čím dále můžete počítat, je tzv. nazabavitelná částka. Ta se každým rokem (a nyní i vlivem koronavirových opatření) mění, vždy si zjistěte její aktuální výši.

Prodej movitých a nemovitých věcí – z prodeje vašich movitých i nemovitých věcí je uhrazen váš dluh

Zastavení nemovité věci – v tomto případě je vaše nemovitost zastavena do doby, než uhradíte svůj dluh, nejedná se o prodej vaší nemovitosti

Správa nemovité věci – nově je možné, že vám vaše nemovitost nepůjde k prodeji, ale může se pronajmout a z nájmu se bude splácet váš dluh

Zablokování bankovního účtu – jednoduše peníze, které na účtu máte, jsou použity na uhrazení dluhu. Banka vám však z vašich peněz poskytne dvojnásobek životního minima (nyní 2x 3 860 Kč). To se také každým rokem (a nyní i vlivem koronavirových opatření) mění, vždy si zjistěte jeho aktuální výši.

Pozastavení řidičského průkazu – tím se sice mnoho peněz přímo nezíská, ale je to cesta, kterou je vyvolán tlak na dlužníka, aby platil své dluhy (např. výživné apod.)

Jaké máte možnosti

Benc dále radí: „Ideálním řešením samozřejmě je dluh ihned uhradit, na to bohužel ale většinou není dostatek financí. Důležité je tuto situaci neignorovat. Možnosti, aby se váš život úplně nezhroutil, existují. První je domluvit si tzv. splátkový kalendář – splácet podle vašich možností. Nastaví se splátkové schéma, a pokud jej budete plnit, můžete se exekuci zcela vyhnout. Dále se můžete odvolat proti exekučnímu příkazu, exekuci odložit, lze podat i návrh na zastavení exekuce nebo vyškrtnout věc ze soupisu majetku. Na všechny tyto možnosti ale platí přísná pravidla, např. svůj byt nemůžete jednoduše z exekuce vyjmout. Pokud i přesto nejste schopni splácet svoje dluhy, existuje možnost vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení). Ale i ten má svá jasně daná pravidla.“

