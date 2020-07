Výsledková sezóna pokračuje, u nás v pátek MMB a EB; ve středu FED; v hledáčku jsou americko-čínské vztahy a Covid

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za červen (oček. 7,0 po 15,7 % r/r), středeční zasedání FOMC, kde se změna sazeb neočekává (0,00 - 0,25 %), čtvrteční HDP za 2Q20 (oček. -35 po -5,0 % q/q) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu (oček. 72,7 po 73,2 bodu m/m). V Číně se zaměříme na páteční oficiální PMI průmyslu za červenec (oček. 50,8 po 50,9 bodu m/m) a oficiální PMI služeb (oček. 54,5 po 54,4 bodu m/m). V Německu budeme sledovat čtvrteční HDP za 2Q20 (oček. -9,0 po -2,2 % q/q) a páteční maloobchodní tržby za červen (oček. -3,0 po +12,7 % m/m).

Zprávy z trhu

Pozornost finančních trhů minulý týden opět patřila výsledkové sezóně, kterou doplnily zprávy o vývoji pandemie Covid-19 a napjaté vztahy mezi USA a Čínou. Výsledková sezóna v USA má za sebou první čtvrtinu a zatím přináší více pozitivního překvapení, než se čekalo. Samotné výsledky za 2Q jsou očekávaně velmi slabé, ale firmám se daří výpadek tržeb často kompenzovat úsporami na straně nákladů. Firmy kvůli velké nejistotě zatím výhledy pro zbytek rok často neposkytují. Jedním z důvodů je i nárůst nových případů Covid-19, ke kterému dochází v části USA, ale nově i některých zemích v Evropě a Asii. Výsledkem je návrat některých restriktivních opatření.

Během týdne došlo k zostření vztahů mezi USA a Čínou, kdy si země vzájemně nařídily uzavření konzulátů. Tento vývoj ochladil náladu na akciových trzích. Americké akcie měřené indexem S&P 500 odepsaly 0,3 % t/t. V Evropě index Europe Stoxx 600 poklesl o 1,5 % t/t.

Domácí index PX ztratil 3,5 % t/t na 916 bodů.

Minulý týden na pražské burze ztrácely téměř všechny tituly. Jedinou výjimkou byly akcie TMR (+3,2 % t/t na 980 Kč), které rostly bez zpráv. Nejhlubší ztráty zaznamenaly akcie Erste Group (-5,1 % t/t; 559 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva a pouze se odrazila zhoršená nálada na trzích, především u evropských bank.

CME

- Pokles kvůli Covid-19 odeznívá, dokončení transakce s PPF do října

CME v úterý oznámila výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí 2020. Tržby meziročně klesly o 26,2 % na 135,5 mil. USD, když inzerenti v jarních měsících výrazně omezili televizní reklamu kvůli dopadům pandemie Covid-19. Společnosti se nicméně podařilo prudkým snížením nákladů tlumit dopad tohoto poklesu do ziskovosti. Zisk před odpisy EBITDA tak kopíroval tempem poklesu tržby (-25,7 % r/r na 54,5 mil. USD) a marže zisku EBITDA se udržela stabilní (+0,3 p.b. r/r) na 40,2 %. Velmi podobně se vyvíjel provozní zisk (-26,9 % r/r na 44,2 mil. USD). Finanční úroveň byla bez překvapení a čistý zisk klesl o 29,1 % r/r na 31,2 mil. USD či 0,08 USD na akcii. Podotýkáme, že datum zveřejnění výsledků nebylo předem oznámeno, a není tak ani k dispozici očekávání analytiků na výsledky. Společnost uvedla, že z pohledu cash flow bylo první pololetí lepší než loňské, kdy volné cash flow vzrostlo o 8 % r/r na +157,1 mil. USD. To je podle nás dáno hlavně zpožděným efektem zisku EBITDA na cash flow, kdy společnost letos dostávala platby za silné loňské 4Q. To firmě umožnilo udržet zadlužení čistý dluh / EBITDA na 2,4, beze změny oproti konci roku.

Management uvedl, že většina propadu reklamy se odehrála v dubnu a květnu, zatímco v červnu bylo již znát oživení. Objednávky reklamy na červenec a srpen podle CME naznačují návrat k podobným úrovním jako loni. CME dále uvedla, že společnost PPF očekává odeslání notifikace k Evropské komisi během 3. kvartálu. Podotýkáme, že notifikace u EK je posledním regulatorním krokem nutným k dokončení transakce. CME tak očekává, že schválená fúze s dceřinou společností PPF bude dokončena do 27. 10. 2020, tj. do roka od oznámení navrhované fúze. Připomínáme, že fúze, schválená valnou hromadou CME, počítá s výplatou 4,58 USD (106,4 Kč) za každou kmenovou akcii CME a následným zrušením akcií. Komentář managementu k oživení reklamních výdajů hodnotíme pozitivně, stejně jako potvrzení, že prodej společnosti do rukou PPF pokračuje.



Moneta

- Projekce výsledků za 2Q20

Moneta Money Bank zveřejní výsledky hospodaření za 2Q 2020 v pátek 31. července před otevřením trhu. Meziroční srovnání je tentokrát zkresleno konsolidací aktiv Wüstenrot CZ. Očekávaný čistý zisk na úrovni 851 mil. Kč (-17 %) je dále výrazně ovlivněn zaúčtováním negativního goodwillu z této akvizice (oček. +750 mil. Kč) a výraznou tvorbou opravných položek plynoucí z aktualizace rizikových modelů na základě zhoršujících se makroekonomických projekcí.

Rychlé snížení úrokových sazeb, kdy Česká Národní Banka v období od poloviny března do začátku května srazila základní úrokovou sazbu ve třech krocích o 2 procentní body na 0,25 %, bude mít výrazný dopad na úrokové výnosy všech českých bank. Bez konsolidace Wüstenrot by úrokové výnosy Monety podle naší projekce meziročně poklesly přibližně o 7 %. Propad výnosů z poplatků by pak měl být vzhledem k restriktivním opatřením ještě o něco výraznější (oček. -10 % r/r). Zároveň příspěvek Wüstenrotu není u poplatků tak výrazný (přibližně 4 % z konsolidovaných čísel) jako u úrokových výnosů (14 %).

Banka ve výsledcích za 2Q zaúčtuje mimořádný zisk plynoucí z vyšší účetní hodnoty akvírované společnosti Wüstenrot CZ oproti zaplacené ceně. Tento zisk by se měl pohybovat v rozmezí 500 – 825 mil. Kč. V naší projekci počítáme s úrovní spíše u horní hranice tohoto rozpětí (750 mil. Kč).

Provozní náklady by měly zůstat nadále pod kontrolou. Očekáváme, že se ve 2Q již projeví náklady na integraci akvizice, nicméně větší část z managementem očekávaných 150 mil. Kč pro tento rok banka podle našeho názoru zaúčtuje až v druhé polovině roku.

Kvalita úvěrového portfolia by se neměla výrazněji zhoršit vzhledem k platnosti úvěrového moratoria. Nicméně zhoršení makroekonomických projekcí a jejich promítnutí do rizikových modelů banky podle pravidel IFRS 9 povede k výrazné tvorbě opravných položek na nesplácené úvěry. Očekáváme, že Moneta zároveň využije mimořádného zisku z negativního goodwillu a bude se snažit opravné položky ve 2Q ještě navýšit.

Hlavním tématem bude kromě samotných čísel především aktualizace celoročního výhledu hospodaření. Celkově si nemyslíme, že by výsledky za 2Q měly být výraznějším katalyzátorem pro akcie bank, vzhledem k tomu, že úvěrové moratorium a státní pomoc zatím výrazně zkreslují údaje o kvalitě úvěrů a nezaměstnanosti a neumožňují tak investorům v současné době přesnější predikce dalšího vývoje.





Erste Group

- Projekce výsledků za 2Q20

Erste Group oznámí výsledky hospodaření za 2Q 2020 v pátek 31. července před otevřením trhu. Dopady pandemie Covid-19 a zhoršení makroekonomického výhledu se výrazně projeví především v propadu výnosů z poplatků a vysoké tvorbě opravných položek. Přesto by Erste měla i ve 2Q vykázat kladný čistý zisk (75 mil. EUR).

Úrokové výnosy očekáváme meziročně bez výraznější změny na úrovni 1,2 mld. EUR. Banka by stále měla vykázat mírný růst úvěrového portfolia, k čemuž mimo jiné přispívají i různé formy státní podpory v jednotlivých zemích. Relativně významný negativní dopad očekáváme z poklesu úrokových sazeb v České republice, ve většině ostatních zemí by úrokové výnosy měly stagnovat či růst. Restriktivní opaření a nízká aktivita klientů se promítne do výrazného propadu výnosů z poplatků (oček. -7 % r/r). Vysoká volatilita na trzích a růst ceny aktiv by měly výrazně pomoci výnosům z obchodování. Po katastrofálním 1Q, kdy banka musela zaúčtovat přecenění některých finančních aktiv, by naopak 2Q mělo být výrazně nad běžnou kvartální úrovní.

Zhoršující se makroekonomické projekce a jejich vliv na rizikové modely banky se výrazně projeví v tvorbě opravných položek. Druhý kvartál by měl být z tohoto pohledu nejhorší z celého roku. Celoroční výhled počítá s rizikovými náklady v rozmezí 50 – 80 b.b., což je přibližně 800 – 1400 mil. EUR. Očekáváme, že skutečný výsledek bude spíše na horním okraji rozpětí, či dokonce o něco vyšší. Ve 2Q očekáváme opravné položky na úrovni 590 mil. EUR, což znamená 652 mil. EUR za první polovinu roku.

Kromě samotných čísel budou investory zajímat případné komentáře k celoročnímu výhledu a možnosti vyplacení dividendy. Banka stále má v úmyslu vyplatit dividendu za minulý rok, pokud to regulátor umožní. Valná hromada se bude konat 10. listopadu a případný návrh dividendy by tedy byl součástí pozvánky zveřejněné měsíc před konáním této valné hromady.

Celkově si nemyslíme, že by výsledky za 2Q měly být výraznějším katalyzátorem pro akcie bank, vzhledem k tomu, že úvěrová moratoria a státní podpory zatím výrazně zkreslují údaje o kvalitě úvěrů a nezaměstnanosti v jednotlivých zemích a neumožňují tak investorům v současné době přesnější predikce dalšího vývoje.



ČEZ

- Vláda schválila půjčku pro dostavbu Dukovan

Česká vláda minulé pondělí oficiálně schválila model, podle kterého se bude financovat stavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Stát poskytne skupině ČEZ půjčku až do výše 175 miliard korun. Během výstavby by ČEZ neplatil žádný úrok a po spuštění provozu by platil úrok 2 %. Vláda předpokládá, že schválená půjčka by měla krýt stavbu jaderných bloků ze 70 %, zbytek by měla hradit skupina ČEZ ze svých zdrojů. Stát bude garantovat i cenu elektřiny, na její pokles budou fakticky doplácet spotřebitelé. Smlouvy státu s ČEZ o stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech by měly být podepsány příští týden v úterý 28.7. Pátý blok v Dukovanech by se měl začít stavět v roce 2029 a měl by být uveden do provozu v roce 2036.

O2 CR

- Stížnost k EK kvůli podmínkám připravované aukce nových kmitočtů

O2 CR podalo stížnost k Evropské komisi kvůli podmínkám v připravované aukci nových kmitočtů. Jedním z předmětů, který O2 CR rozporuje, je například retroaktivní nárok na tzv. národní roaming nebo trvání nároku na tento roaming. Dalším bodem je například stanovení ceny národního roamingu, kde by dle O2 byla lepší tržní dohoda oproti aktuálně navrhnutému nákladovému modelu. Námitka obsahuje další body jako velikost spektrálního limitu pro stávající operátory či výši vyvolávací ceny. Sama O2 prostřednictvím své mluvčí uvedla, že vytýkané předměty by ráda více sladila s mezinárodní praxí. Očekáváme, že by v určitém scénáři mohl obdobný krok vést až k dalšímu zpoždění připravované aukce či k její úpravě. Avšak prozatím jsme na začátku možného procesu či vyjádření EK.

APS FIN

- Pozastaveno obchodování na burze s APS FIN 5,00/23

Od 22. července do 21. srpna 2020 bude na Pražské burze cenných papírů pozastaveno obchodování s dluhopisem APS FINAN. 5,00/23 (ISIN: CZ0003518656). Tento dluhopis je od 24. července bez nároku na pololetní kupón. Společně s výplatou kupónu dojde pak v pondělí 24. 8. 2020 i ke splacení části jistiny dluhopisu. Následně nová nominální hodnota dluhopisu bude 6 479 Kč.

EPH Financing

- Navýšení emise dluhopisů

Společnost EPH Financing CZ oznámila, že v rámci navýšení emise prodala dluhopisy ve výši 2,3 mld. Kč. Jedná se o pětileté korunové dluhopisy s úrokovým výnosem 4,5 % p.a. Původní emise v objemu 5 mld. Kč proběhla v březnu tohoto roku, začátkem června pak EPH rozhodlo v souladu s emisními podmínkami o jejím navýšení.

ČNB

- Viceguvernér Nidetzský nevidí důvody pro další uvolnění měnové politiky

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký ve středu poskytl rozhovor agentuře Reuters, kde uvedl, že domácí centrální banka nemá potřebu měnit svoji měnovou politiku. Podle Nidetzkého ustupují dezinflační obavy, inflace se v červnu vrátila zpět nad 3 % a dostala se opět mimo toleranční pásmo ČNB. Dle Nidetzkého se ČNB může vyhnout nejen dalšímu snížení sazeb, ale i případnému užití nekonvenčních nástrojů. Úvaha o nestandardních nástrojích tak může zůstat jen akademickým cvičením.

Rozhovor viceguvernéra Nidetzkého podporuje naše očekávání, že ČNB ponechá úrokové sazby (0,25 %) delší dobu beze změny.