Paušální daň pro živnostníky míří ke schválení

Jeden souhrnný odvod sociální, zdravotního pojištění a daně měsíčně, to je institut s pracovním názvem „paušální daň“. Týkat se bude živnostníků (OSVČ) s obratem do 1 milionu Kč ročně, a měla by jim ulevit od vedení účetnictví i kontrol ze strany finančního úřadu. Počítá se s ní od ledna 2021. Pro AMSP ČR je klíčové, aby zůstala na dobrovolné bázi.

Paušální částka se bude každý rok aktualizovat jako v současnosti výše minimálního odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Pro příští rok (2021) by měla být v celkové výši 5.740,- Kč. V ní je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2514 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která má kompenzovat navýšení minimálního sociálního pojistného, a to o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 3126 Kč.

Právě navýšené minimální sociální pojistné o 15 % má zlepšit situaci živnostníků v důchodu. Většina OSVČ dnes totiž platí jen nezbytné minimum. Možnost dobrovolného přispívání ještě vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována. Není zatím jasné, zda se minimální sociální pojistné v roce 2021 zvýší o zmíněných 15% i pro OSVČ, které novou paušální daň nevyužijí.

„Paušální daň je princip, o který naše Asociace dlouho usilovala, jakkoli se asi nebude týkat statisíců živnostníků. S přihlášením se k paušální dani totiž už nebude možné uplatňovat žádné další daňové slevy. Celá řada živnostníků přitom uplatňuje bonus na děti, slevu na manželku a podobně. Tito patrně paušál nevyužijí,“ upřesňuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Přestože živnostníků do 1 milionu obratu je v ČR přibližně 400 tisíc, ministerstvo financí odhaduje, že by se do systému – právě kvůli nemožnosti uplatnit další daňové úlevy – mohlo přihlásit cca 140 tisíc lidí.