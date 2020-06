1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů

Generálním pardonem ministryně financí je možné odevzdat daňová přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020 , do středy 1. července 2020 . Tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu těchto daní . Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. července 2020 a ve stejném termínu peníze za daň připsány na účtu finančního úřadu, je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně . Obdobně je tomu i u podání vyúčtování daně vybírané srážkou.

Pokud do 1. července poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, a to do dne podání nebo do dne zaplacení. „Doporučuji veřejnosti, aby svá přiznání v následujících týdnech a zejména do 1. července odevzdali a daň také uhradili. Přiznání a jiné formuláře lze zaslat elektronicky a placení daní je možné provést bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. Poplatníci se tak vyvarují osobnímu kontaktu na úřadech a hlavně nebudou muset platit zbytečné sankce za pozdní odevzdání,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Budou-li poplatníci žádat o vrácení přeplatku, měli by se ujistit, že formulář přiznání je podepsaný nejen na poslední straně daňového přiznání, ale také v žádosti o vrácení přeplatku, která se nachází na úplném konci formuláře. Aby byla tato žádost platná, musí být také samostatně podepsána.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. Více informací o bezkontaktním podání a placení daní naleznete zde: S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku.