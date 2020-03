Ekonomové: 200 miliard nestačí. Cestovní ruch se rok nevzpamatuje

Sněmovna v úterý večer schválila kabinetem navrhovaný schodek státního rozpočtu, ve středu už ho podepsal prezident Miloš Zeman. Deficit kvůli šíření koronaviru vzrostl na pětinásobek, jenže podle ekonomů zřejmě ani 200 miliard nebude stačit. Některé oblasti ekonomiky, jako třeba cestovní ruch, budou zasaženy minimálně rok.

Dlouhých 12 hodin v úterý poslanci jednali o opatřeních spojených s koronavirem. Nejdůležitější otázkou bylo, kde se vezmou peníze.

Odpuštění plateb živnostníkům, změny v ošetřovném, výdaje za zdravotnické pomůcky anebo třeba finanční pomoc firmám - to vše se na deficitu výrazně podepsalo. Stát počítá také s finanční rezervou ve výši téměř 60 miliard. Jenže podle ekonomů to nestačí.

"Lidé budou mít méně peněz z gastronomie a turismu, logicky tak budou méně utrácet i v dalších odvětvích. Krize tak bude mít dominový efekt a postupně se bude přelévat do celé ekonomiky," nastínil ekonom Štěpán Křeček situaci, která Česko čeká.

O přijatém schodku rozpočtu, ale i jeho dalších dopadech, mluvila ministryně financí Alena Schillerová v Televizních novinách.

Pokud stát firmám dostatečně nepomůže, pro zaměstnance by to v budoucnu pravděpodobně znamenalo jediné - propouštění. "Jestliže by vláda chtěla pomoct obyčejným lidem, musela by zastavit exekuce, splátky, úvěry a půjčky. A to minimálně na šest měsíců," vysvětlil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.