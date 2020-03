Daňová opatření v návaznosti na šíření COVID-19 – stručný přehled

Na těchto stránkách naleznete i omezení úředních hodin podatelen, které budou pro veřejnost od 16.3. pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. V případě potřeby styku s pracovníky finanční správy má být dle sdělení ministryně financí maximálně využíván telefonický nebo elektronický způsob kontaktu.

Na závěr doplníme stručně informaci o zavedení 3.a 4. vlny EET – s účinnosti od data 1.5. 2020 , kdy se zavádí 3. a 4. vlna EET , bude ze strany Finančních úřadů a Celní správy zmírněna kontrolní činnost. Současně to bude mít vliv také na ukládání sankcí za včasné nepřipravení evidence, které nebudou po dobu 3 měsíců od její účinnosti, ukládány. Dle sdělení ministryně financí Aleny Schillerové by případné kontroly měly mít jen edukační charakter.

Dále krátce v souvislosti s povinností platit zálohy na daň upozorňujeme na standartní možnost podání žádosti o stanovení záloh jinak nebo o zrušení povinnosti platit zálohu a to v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR a jeho ekonomického dopadu. Dle sdělení ministryně financí by měli správci daně k těmto žádostem přistupovat velice vstřícně.

Praktický dopad tohoto balíčku je, že do data 1.7. 2020 nebudou aplikovány žádné sankce za pozdní podání přiznání daně z příjmu, tzn. týká se společností, které nepodávají standartně daňové přiznání v tzv. prodlouženém termínu na základě udělené plné moci daňovému poradci nebo na základě zákonné povinnosti ověření účetní závěrky auditorem.

