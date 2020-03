Nejčastější otázky a odpovědi ohledně opatření kvůli koronaviru

Jak se dostanu do Česka, když můj spoj zrušili?

V současné chvíli existuje výjimka a lidé mohou vycestovat pro členy své rodiny, kteří uvízli na letištích v Německu nebo Rakousku. Zároveň ministerstvo zahraničí vysílá speciální autobusy pro Čechy, kteří zůstali na letištích v Mnichově, Frankfurtu a Vídni.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček na facebooku informoval, že se řeší také další spoje kvůli dopravě českých občanů z dalších zemí.

Ministerstvo dopravy radí lidem, kteří do Česka dojíždějí pravidelně za prací, aby si dohodli se zaměstnavatelem home office nebo si vzali dovolenou. Pokud to není možné a nefunguje veřejná mezinárodní doprava, může dotyčný přijet veřejnou dopravou k hraničnímu přechodu, překročit hranici pěšky a následně pokračovat veřejnou dopravou na území druhého státu.

Mám zaplacenou dovolenou? Dostanu zpět nějaké peníze, když na ni nemůžu?

V případě, že máte zaplacenou dovolenou přes cestovní kancelář, obraťte se přímo na ni. Podle Asociace cestovních kanceláří ČR se s vámi v nastalé situaci domluví na změně zájezdu nebo vám vrátí peníze.

Pokud cestujete na vlastní pěst, kontaktujte hotel, kde máte být ubytovaní, dopravce, se kterým cestujete, a obraťte se přímo na ně. České dráhy nebo letečtí dopravci nabídnou standardní postup storna nebo přebukování cesty na jiný termín. Když se vám s hotely či dopravci nepodaří domluvit, zkuste se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum.

Vztahuje se na výše uvedené věci nějaká pojistka?

"Pokud máte zaplacené cestovní pojištění, mělo by se to na něj vztahovat (zejména zaplacené storno v balíčku). Ovšem v případě pandemie koronavirem nevíme, jak se daná pojišťovna zachová a zda se neodvolá na vyšší moc, uvedl finanční poradce Michal Tregler. Problematiku pojistek jsme řešili speciálně v tomto článku.

Dodatečně se však již postižený člověk pojistit nemůže.

Můžu žádat od státu nějaké kompenzace v případě, že mám zavřený obchod a utíká mi zisk?

Podnikatelé mohou žádat o bezúročné půjčky s odkladem splátek, které pro ně připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Zároveň mohou živnostníci požádat o odložení daní, které už spolu s dočasnými změnami v pokutách ohlásilo ministerstvo financí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce kvůli současné situaci také prodloužit délku ošetřovného, a to o dobu, po kterou bude trvat uzavření škol. Nově by se tak prodloužila délka ošetřovného. Dále by podle návrhu ministerstva měli mít na ošetřovné nárok také rodiče, kteří podnikají a z důvodu uzavření příslušných zařízení nemohou sami pracovat.

Co mám dělat, když kvůli ušlému zisku nemůžu platit složenky?

Když se dostanete do finanční nouze, Úřad práce vám může poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta náleží zejména těm, kteří se prokazatelně ocitnou ve finanční nouzi. K tomu je třeba vyplnit žádost, kterou Úřad posoudí.

Formulář si můžete stáhnout zde.

Pokud máte hypotéku nebo úvěr nemusíte mít strach. Česká bankovní asociace se shodla, že v doložených případech poskytnou klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Jedná se zejména o lidi z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.