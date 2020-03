MPSV předloží vládě ošetřovné pro děti do 15 let, po celou dobu uzavření škol a i pro OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce kvůli současné situaci prodloužit délku ošetřovného. A to o dobu, po kterou bude trvat uzavření školy nebo příslušného zařízení. Zároveň budou mít nárok na ošetřovné i rodiny s dětmi do 15 let a OSVČ. Změny legislativy projedná vláda na pondělním (16. 3. 2020) jednání.

„Musíme urychleně pomoci rodinám s nezletilými dětmi všemi možnými nástroji. Proto jsem na vládu předložila změny legislativy, které umožní rodinám přizpůsobit se současné situaci. Pomoc si zaslouží zaměstnanci i OSVČ,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Délka ošetřovného

Nově by se tak podle návrhu MPSV prodloužila délka ošetřovného. Současný stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Rodiny budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu, kdy bude kvůli mimořádným opatřením při epidemii zavřená škola nebo jiné dětské zařízení.

Nárok na ošetřovné

Dále by podle návrhu MPSV měli mít nárok na ošetřovné také rodiče, kteří podnikají, ale z důvodů uzavření příslušných zařízení nemůžou vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Podmínky nároku na tuto dávku jsou pro OSVČ stejné, jaké platí pro zaměstnance. Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Uzavření zařízení

MPSV také navrhuje, aby se ošetřovné mohlo vyplácet i pokud o uzavření příslušného zařízení rozhodne z důvodu epidemie sám zřizovatel. Tak, jako to už v současnosti platí u mateřských školek. Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti alespoň v I. stupni závislosti.

Věk dětí při ošetřovném

Podle návrhu MPSV budou mít nově nárok na ošetřovné také rodiny s dítětem do 15 let. V současnosti platí nárok pouze pro rodiny s dětmi do 10 let. Ošetřovné získají ale i rodiny se zdravotně hendikepovanými nezaopatřenými dětmi staršími 15 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby (alespoň I. stupeň závislosti). Tiskové oddělení MPSV