10 × úspěšná strategie pro hledání lepšího zaměstnání

Stejně jako většina jiných věcí, tak se i proces hledání zaměstnání ohromně vyvinul. Dříve bylo hledání práce jen způsobem, jak najít vhodné pracovní uplatnění. Ale dnes je to mnohem víc, než jen najít zajímavou pracovní nabídku a dostavit se na pohovor. Trh práce se stal konkurenceschopnějším a složitějším než kdy předtím. V současnosti úspěšní uchazeči o zaměstnání používají různé strategie a triky při hledání práce, aby vynikli z davu a našli si vhodné povolání přímo pro sebe. Nezaměstnanost je sice nízká, ale o ty nejlepší místa je zapotřebí zabojovat.

A co je nejdůležitější, tyto tipy vám mohou pomoci vystoupit z davu a vyniknout mezi ostatními. Pokud se tedy chcete o takových strategiích pro hledání zaměstnání něco dozvědět, přečtěte si ty nejúspěšnější od úspěšných kandidátů!

Nejlepší strategie a techniky při hledání lepší práce

1. Objevte sami sebe

Před vymezením strategie pro hledání zaměstnání je nezbytné provést podrobnou sebeanalýzu. Důkladně prozkoumejte své dovednosti, zájmy, potenciály, schopnosti, úspěchy, ambice, kladné a záporné vlastnosti. Vytvořte si seznam a zamyslete se, co můžete použít v boji s konkurencí. Je to nejdůležitější první krok, který se vám bude hodit k úspěšnému nalezení zajímavé práce.

2. Upravte svůj životopis

Udělejte si dostatek času na to, abyste vytvořili životopis šitý na míru přesně pro pozici, o kterou se chcete ucházet. Nezapomeňte přizpůsobit také průvodní dopis a prezentovat se tak, aby bylo personalisty na první pohled jasně identifikovatelné, co všechno děláte a jaké jsou vaše dovednosti.

Všechno musí být srozumitelně a přehledně uvedeno, abyste dali vedoucímu pracovníkovi šanci zjistit, proč jste zrovna vy tím nejlepším uchazečem o zaměstnání. Vyhněte se zasílání úplně stejných životopisů různým společnostem, ve kterých máte zájem o práci.

3. Vyčnívejte z davu

Trh práce je plný dychtivých uchazečů o práci. Alespoň co se týče zájmu o lukrativní pracovní nabídky. Tam je rozhodující, jakou zvolíte strategii a zda se originálně představíte personalistovi. Je dobré se odlišit od ostatních uchazečů. Vytvořte cílený životopis a zdůrazněte své schopnosti, ukážete tak náborářovi, že jste pro firmu tím nejlepším kandidátem.

4. Upřesněte si kritéria pro hledání práce

Pokud zúžíte svá vyhledávací kritéria, ušetří vám to nejen čas, ale také vám to pomůže najít si v krátkém časovém horizontu relevantní práci. K tomu můžete použít vyhledávače, portály volných pracovních míst, sociální platformy a další kanály, které vám mohou nabídnout pozice odpovídající vašim zájmům, dovednostem a preferované lokalitě.

5. Zvažte pomoc spolehlivé personální agentury

Personální agentura je prostředníkem mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. Tyto agentury mají všechny potřebné informace k popisu práce a shromažďují životopisy odpovídající požadovaným dovednostem, zkušenostem a kvalifikacím.

Pokud tedy disponujete všemi vlastnostmi a dovednostmi, které společnost pro nabízenou práci potřebuje, personální agentura vás bude kontaktovat a pozve na pracovní pohovor. To pro vás může být skvělá šance najít si práci svých snů.

6. Zúčastněte se různých kariérních akcí

Další úspěšnou strategií při hledání zaměstnání, která v průběhu několika let získává obrovskou dynamiku, je účast na různých kariérních akcích a veletrzích.

Účast na podobných událostech je jedním z nejlepších způsobů, jak najít vhodnou práci. Nezapomeňte se podívat už doma na seznam registrovaných firem, tedy potencionálních zaměstnavatelů. Nachystejte si aktuální kopie svého životopisu a nezapomeňte se elegantně obléknout.

Tip! Máte-li vizitky, vezměte je s sebou!

7. Zobrazení na Google

Zobrazování klíčových slov na Googlu je důležité nejen pro vyhledávač, ale může být velmi užitečné i pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí získat lepší zaměstnání.

Připravte vizuální nebo video životopis, vytvořte si profil na LinkedIn atd. Registrujte si url adresu se svým jménem a umístěte na web svoje CV. Při hledání potenciálních uchazečů o zaměstnání váš životopis vyskočí na prvních místech. To na personalisty udělá silný dojem.

8. Naučte se nové věci v dočasném zaměstnání

Pokud nemůžete najít dobře placenou práci s vaším profesním zaměřením, nemá smysl doma jen tak nečinně sedět. Nejlepším způsobem je hledat dočasná zaměstnání. To vám pomůže co nejlépe využít svůj volný čas. Taková pracovní místa jsou skvělá pro rozvoj nových zkušeností, osvojení nových dovedností a také k vydělání peněz. Také, pokud dostanete krátkodobou práci v renomované společnosti, můžete ji uvést ve svém životopisu.

9. Ujistěte se, že máte čistou pověst online

Pokud existuje nějaký online obsah, který odráží špatné nebo negativní stránky o vás, musíte jej smazat nebo požádat o odstranění poskytovatele webu.

Pokud chcete přistupovat k vaší práci zodpovědně, profesionální online vizitka je velmi důležitá, a to zejména na webech, jako jsou LinkedIn, Twitter a další sociální sítě. Proto vždy sdílejte relevantní a důležité informace online týkající se vašeho oboru. Sdílení pozitivních informací o vašem odvětví vám pomůže vybudovat si dobrou pověst odborníka online, což je skvělý způsob, jak přilákat zaměstnavatele hledající vhodné uchazeče na internetu.

10. Sledujte web společnosti, která vás zajímá

Pokud jste byli pozváni na pohovor nebo máte v mysli nějaké společnosti, které jsou vhodné pro vaše konkrétní povolání, pravidelně kontrolujte jejich webové stránky.

Snažte se pravidelně vyvíjet úsilí a reagujte na nejnovější otevřené pozice na webových stránkách společnosti. Je to také vynikající ukázka vašeho zájmu o danou společnost. V případě, že si vás náborář pozve na pracovní pohovor, zkuste vyzdvihnout důležité informace z firemního webu. Například to, co potencionální zaměstnavatel skutečně v současnosti dělá, na čem usilovně pracuje a jakých úspěchů v poslední době dosáhl. Mnoho nabídek se zobrazuje pouze na webu společností, na portály práce se často vůbec nedostanou!

Vyplatí se to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová