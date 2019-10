Ministerstvo přišlo s paušální daní. Systém bude výhodný jen pro část drobných živnostníků.

Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun by mohli platit jednotnou paušální daň. Státu by posílali zhruba pět a půl tisíce korun měsíčně. Díky tomu by jim odpadla povinnost podávat daňové přiznání. Podle odborníků je ale nový systém nevýhodný. Živnostníci by přišli například o slevu na děti.

Fassmann: Já bych taky chtěl platit jen sto korun měsíčně daně, kdy vláda uleví zaměstnancům?

Přes 400 tisíc malých živnostníků s ročním obratem do jednoho milionu korun čeká zřejmě velká změna. Platit by měli měsíční paušální daň pět a půl tisíce korun. "Samotná daň z příjmu bude skutečně minimální, bude představovat sto korun. Dále se ta částka bude skládat z minimálního zdravotního pojištění a ze sociálního pojištění," vysvětlil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Živnostníkům by odpadla povinnost podávat daňové přiznání a přehledy příjmů. Podle účetních je to ale jediná výhoda. Živnostníci s 80procentním paušálem, tedy všechny řemeslné živnosti, by při placení jednotné paušální daně ročně zaplatili až o šest tisíc korun více.

Ještě hůře by na tom byli živnostníci, kteří nyní uplatňují zvýhodnění na děti. "Živnostník si v tomto případě tyto slevy nebude moci uplatnit, tudíž nebude dostávat od státu zpět ty daňové bonusy ," vysvětlila účetní Iva Hejkrlíková.

Třeba Jana Tlačilová, která má dvě děti, by tak ročně zaplatila až o 40 tisíc korun více. "Mně by se to právě vůbec nevyplatilo, protože bych o zvýhodnění na děti přišla, a už jen tak tak to zvládám," řekla žena, která se živí jako výtvarnice.