Délka otcovské dovolené bude sjednocena na 10 dní v celé EU

Skvělá možnost pro všechny čerstvé tatínky

Muži, jež se stali novopečenými otci, mohou čerpat otcovskou dovolenou jako dávku ze systému nemocenského pojištění. Někdo tuto pomoc nazývá zkráceně otcovská nebo-li otcovská poporodní péče. Ať už ji nazvete, jak chcete, jedná se pořád o to samé. Princip je totožný, navázat pozitivní vazbu mezi dítětem a otcem a rovněž prohloubit vztah rodičů, tedy matky a otce dítěte. Matka a otec mohou strávit jeden společný týden s nově narozeným miminkem, přičemž oba čerpají finanční dávku od státu. V případě matky se jedná o peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, otci je vyplácena otcovská.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou dovolenou vzniká mužům nárok, pokud jsou v zaměstnaneckém poměru nebo pracují jako samostatně výdělečně činní (OSVČ), v obou případech se musí účastnit hrazení nemocenského pojištění tři měsíce před nástupem na otcovskou, a to bez přerušení (souvisle). Muž musí být zapsán jako otec dítěte na matrice nebo být uveden jako pečující osoba o dítě, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku. Nástup na otcovskou dovolenou si otec může určit kdykoliv v době šestinedělí, tedy v prvních šesti týdnech od narození miminka nebo jeho převzetí do péče. Podpůrčí doba čerpání je sedm po sobě jdoucích kalendářních dní.

Jak a kde vyřídit otcovskou dovolenou?

Kde a jak má žádat otec o poporodní péči? O výplatu této dávky lze zažádat prostřednictvím formuláře „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“. Žadatel, tedy otec nebo osoba pečující o dítě, vyplní přední stranu žádosti a předá ji svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel na konci sedmidenní podpůrčí doby potvrdí druhou stranu tiskopisu, ten pak odešle na Okresní správu sociálního zabezpečení. Dávka je vyplacena následující měsíc. Pokud je žadatel veden jako OSVČ, tak podá žádost přímo na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, u níž má registraci.

A jaká je výše otcovské dovolené? Výše otcovské pro rok 2019 činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, tzn. hrubého měsíčního příjmu × 12 měsíců / 365 dní, sníženého redukčními hranicemi. Jedná se o stejný výpočet jako u peněžité pomoci v mateřství. Otcovskou si můžete předběžně spočítat s pomocí kalkulačky na internetu https://www.kurzy.cz/kalkulacka/otcovska/.

Délka otcovské dovolené by se měla prodloužit o 3 dny navíc

Nová směrnice EU umožní českým otcům zůstat doma s malým dítětem delší dobu, ze sedmi dní se otcovská prodlouží na deset dní. Aktuálně se politici zemí Evropské unie snaží nalézt způsob, jak uvést směrnici o prodloužení otcovské dovolené na deset dní do praxe. Její zavedení se očekává za dva až tři roky. Politici stále řeší, kolik budou muži s čerstvou rolí otce dostávat peněz za dny, které stráví s miminkem doma.

Tento návrh podpořila také eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Podle ní zájem o otcovskou dovolenou roste. Podle europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) by již otcovská neměla být dána procentem z platu či mzdy, ale výší, kterou stanoví stát při čerpání nemocenské dovolené. Jiné státy zvažují, že toto volno umožní otcům čerpat také v případě potratu partnerky nebo z části před jejím porodem.

Navýšení dovolené pro otce kritizuje nejen Hospodářská komora

Hospodářská komora návrh na prodloužení otcovské dovolené o 3 dny kritizuje z důvodu ztráty milionů korun na daních. Podle ní by měla tato dovolená spadat do zaměstnaneckých benefitů, její plošné zavedení odmítá. Rovněž jsou proti některé organizace a firmy, podle nich tato dovolená otce příliš neláká. V roce 2018 se podle statistiků narodilo 114 tisíc dětí, přičemž bylo zažádáno o 43 tisíc otcovských dovolených. Z toho vyplývá, že zájem o otcovskou má jen 38 % mužů. Např. ve Francii tuto možnost volí až 80 % mužů. Zastánci této dovolené však namítají, že se do budoucna očekává nárůst zájmu o otcovskou. Avšak ne všichni novopečení otcové nevyužijí tuto možnost jen z důvodu nezájmu pobýt čas s novorozencem, vekou roli hraje i výše této dávky.

Shrnutí otcovské dovolené:

• jedná se o dávku nemocenského pojištění pro otce novorozeného dítěte, ten si ji může vybrat v šestinedělí, den nástupu si určuje otec,

• otec dítěte musí být zapsán v rodném listě dítěte,

• zaměstnanec si žádá o dávku u zaměstnavatele, OSVČ přímo u příslušné České správy sociálního zabezpečení,

• výše otcovské je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den,

• dávka se vyplácí po dobu 7 kalendářních dní ode dne nástupu na otcovskou,

• otcovskou dovolenou nelze přerušovat, žádat o ni může otec jen jednou u každého dítěte,

• studenti a osoby vedené v evidenci Úřadu práce nárok na otcovskou nemají.

Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová