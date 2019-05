ČSSD navrhuje zvýšení příspěvku i pro rodiny, které už ho pobírají

Strana ČSSD navrhne, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostaly i rodiny, které budou mít k 1. lednu 2020 na rodičovskou nárok. Příspěvek bude odstupňován podle věku dítěte. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová připravila návrh zákona, kterým se od příštího roku zvýší tzv. rodičovská nejen rodinám s nově narozeným dítětem, ale i těm, které už rodičovský příspěvek k 1. lednu příštího roku pobírají. Příspěvek bude odstupňovaný podle věku dítěte. Maláčová chce návrh zákona předložit na jednání vlády v pondělí 20. května. "Slíbili jsme, že budeme bojovat za co nejvyšší okruh rodin, kterých se zvýšení rodičovské dotkne. A tímto návrhem zajistíme, že se navýšení bude týkat až 80 % rodin s nejmladším dítětem do 4 let. Náš návrh vychází i z připomínek ministerstva financí, proto věřím, že se na něm ve vládě shodneme," doufá Maláčová. Předseda ČSSD Jan Hamáček navíc připomíná, že premiér Andrej Babiš slíbil řešení do konce května. "Dalším čekáním bychom nejen prohlubovali nejistotu desítek tisíc rodin, ale také riskovali, že se nestihne celý legislativní proces a od ledna se zvýšení rodičovského příspěvku nedočká nikdo," dodává.

Míra navýšení rodičovského příspěvku bude podle návrhu ČSSD záviset na tom, kdy nejmladší dítě dosáhne 4 let věku a jak má rodina nastavenou maximální hranici čerpání dávky. Ta se odvíjí od předchozích příjmů. "Čerpání rodičovského příspěvku má svoje pravidla. Takto je navýšení rodičovské samozřejmě koncipováno od začátku, není to tak, že by všichni měli dostat najednou 80 tisíc korun," vysvětluje ministryně.