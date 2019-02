Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018 je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně . K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání, ale i výjezdů pracovníků Finanční správy do obcí. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku (viz níže).

„Chceme poplatníkům nabídnout maximální informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením daňových povinností. Proto i v letošním roce budou zaměstnanci Finanční správy vyjíždět do vybraných obcí. Na těchto výjezdech budou moci lidé své přiznání odevzdat a naši zaměstnanci jim ho na místě i zkontrolují a pomohou vyplnit,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. V posledních dnech před koncem lhůty pro podání přiznání budou také rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Od pondělí 25. 3. 2019 do pátku 29. 3. 2019 vždy od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty, tj. v pondělí 1. 4. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin. Přehled o výjezdech do obcí.

Zaměstnanci, kteří měli v roce 2018 příjmy pouze ze závislé činnosti na území ČR, mohou využít zjednodušený dvoustránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob. Pokud podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je 721. Toto předčíslí platí i pro zjednodušený dvou stránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání je možné podat i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny orgánů Finanční správy: aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (www.daneelektronicky.cz). V nápovědě k elektronickému formuláři jsou daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu )toto podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřeno identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), nebo prostřednictvím datové schránky.

TIP: Pokud máte zpřístupněnu datovou schránku a nemáte uznávaný elektronický podpis, doporučujeme Vám vyplnit a odeslat daňové přiznání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, při odesílání zvolte: Ověření identity přihlášením do datové schránky.

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.