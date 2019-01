TOP 09 chce výrazně zvýšit mateřskou. Novinka by se dotkla 20 tisíc aktivních rodin

Opoziční strana TOP 09 bojuje za změny v mateřské. Stávající systém je podle první místopředsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové nespravedlivý. Poslankyně TOP 09 navrhla změnu, která by ženám s průměrnými a nadprůměrnými příjmy mateřskou zvýšila. Poslanci o tom budou jednat ve středu.

Podle Markéty Pekarové Adamové na současný systém doplácí aktivní ženy. Její návrh by zvýšil mateřskou tisícovkám rodin, kde žena měla před porodem průměrné nebo nadprůměrné příjmy.

"Mnoho žen mateřství odkládá také z obav o snížení životní úrovně. Systém vyplácení mateřské dnes není pro aktivní ženy, které státu odvádí více na daních, spravedlivý. Proto jsem předložila návrh, který situaci zlepšuje," uvedla Pekarová Adamová.

Jako příklad žen, které by na jejím opatření vydělaly, uvedla místopředsedkyně TOP 09 vysokoškolské pedagožky, hlavní účetní či obchodní zástupkyně, které pobírají průměrnou mzdu ve výši 37 tisíc korun měsíčně. V případě, že by její zákon prošel, věří Pekarová Adamová, že by si přilepšily o tisícovku měsíčně.

Podívejte se také na Kalkulačku PPM - Peněžité pomoci v mateřství pro rok 2019, která prakticky ukazuje redukční hranice při výpočtu PPM.

"Pro nižší výdělky je mateřská zhruba 70 procent předchozího příjmu. Ale čím více vyděláváte, tím víc se vám nárok krátí. Jsou tam nastavené hranice, které chci odstranit a ponechat jenom tu nejvyšší," vysvětluje Markéta Pekarová Adamová.

Profitovat by na nových pravidlech měly podle TOP 09 ženy od příjmu 33 tisíc korun měsíčně, tedy téměř ekvivalentu průměrné mzdy.

Změna by se podle TOP 09 dotkla 20 tisíc rodin ročně. "Chci, aby ti, kteří systém nijak jinak nezatěžují, protože nemají nárok na příspěvky na děti, na porodné, na žádnou jinou sociální dávku, nebyli biti za svůj úspěch, snahu, aktivitu či vyšší vzdělání," dodala poslankyně.

Sněmovna bude ve druhém čtení návrh projednávat ve středu. TOP 09 také navrhuje zrušení zákazu prodeje o svátcích v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních.

Více:

Peněžitá pomoc v mateřství (ČSSZ).

Nemocenské pojištění (MPSV)