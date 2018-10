Finanční plán – jak ho musíte aktualizovat v průběhu života?

Finanční plán je základ pro klidné spaní. Mít vyřešeno, kam sáhnout, když přijdou nečekané výdaje nebo když budete dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Kam spořit, abyste na sklonku života mohli v klidu odejít do penze. Jenže finanční plán není něco, co jednou vytvoříte a pak necháte žít svým životem. Naopak, musíte ho průběžně aktualizovat, podle toho, v jaké životní situaci se nacházíte. Jak na to?

Ze školy do prvního zaměstnání

Mezi 20. - 25. rokem většina lidí dokončí studia a nastoupí do prvního zaměstnání na plný úvazek. Často to jde ruku v ruce se stěhováním od rodičů. V této době je ideální začít myslet na budoucnost a do svého finančního plánu zahrnout i odpovědi na otázku: Jak budu financovat vlastní bydlení?

V dnešní době, kdy hypotéky přestávají být dostupné, je naprosto nezbytné mít nějaké vlastní finanční prostředky. A ty si nejlépe nashromáždíte teď, po škole, v první práci. Nemáte totiž zatím žádné dluhy, žádné závazky. Je jasné, že první vydělané peníze si chcete užít, takže nakupujete to, po čem toužíte, cestujete a podobně. Na spoření však nezapomínejte.

Zakládáme rodinu

Ve chvíli, kdy za sebou máte nějaký ten rok v práci a je vám mezi 30 – 35 lety, přichází na přetřes téma založení rodiny. Tato životní událost s finančním plánem pořádně zatočí. Musíte si v něm nastavit, jak budete fungovat, až se rodinný příjem smrskne na rodičovský příspěvek a jeden plat. Živitel rodiny by také neměl zapomínat na kvalitní životní pojištění. Vhodné je v tuto dobu přemýšlet i nad bydlením. Bude vám s dětmi stačit stávající byt? Nebo chcete stavět dům a navyšovat úvěr?

Na vrcholu kariéry

Mezi 40. – 50. rokem života začněte myslet na to, jak zvládnete svým dětem financovat studium (zvláště pokud chtějí studovat v zahraničí nebo takovou vysokou, u které není moc možné pracovat). A ačkoli je důchod ještě daleko, je nejvhodnější čas zakomponovat do plánu odkládání peněz na penzi. Promyslete si, jaký životní standard si chcete v důchodu udržet a podle toho jednejte.

Před důchodem

Po padesátce už mnohým ubývá sil. Přibývá i zdravotních potíží a je dobré zpomalit. Jste na tuto situaci finančně připraveni? V tuto dobu byste měli mít splacen úvěr na bydlení i případné jiné půjčky. A své peníze střádat skutečně tak, abyste mohli odejít do penze ne v době, kdy vám ji stát zaplatí, ale v době, kdy si o to tělo začne říkat.

Pokud nevíte, zda je váš finanční plán dobře propracován, kontaktujte nás. Společně vymyslíme takové řešení, které vám dopřeje klidný spánek.