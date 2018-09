Čtvrteční obchodní seance 27. 9. 2018

Čtvrtek 27. 9. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,40 %), S&P500 (-0,33 %) a NASDAQ (-0,21 %).

Evropa: DAX (+0,09 %), FTSE 100 (+0,05 %) CAC40 (+0,61 %).

Čína: Hang Seng (-0,40 %), Shanghai Comp. (-0,57 %), CSI 300 (-0,49 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,66 %).

-----------------------------------------------------------

*Makroekonomický kalendář*

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Gfk Index spotřebitelské nálady (říjen)

BOJ: (8:30) – Projev guvernéra BOJ Haruhika Kurody

EUR: (11:00) – Spotřebitelská důvěra a indexy sentimentu

DE: (14:00) – Index spotřebitelských cen CPI (září)

USA: (14:30) – HDP za 2Q rev., Objednávky zboží

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

ECB: (15:30) – Projev guvernéra ECB Maria Draghiho

BOE: (16:00) – Projev předsedy BOE Marka Carneyho

FED: (22:30) – Projev předsedy FEDu Jerome Powella

-----------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +63 mld., min. +86 mld.

-----------------------------------------------------------

Americká centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 2,00-2,25 %. Co se však změnilo, je monetární výhled Fedu, v kterém byl vyškrtnut termín akomodativní měnová politika. Na tuto zmínku reagovaly trhy nejprve růstem, jelikož investoři si změnu vyložili tak, že se centrální banka přiblížila konci cyklu zvyšování sazeb. To ale šéf Fedu Jerome Powell na následné tiskové konferenci důrazně vyvrátil. Ve skutečnosti o žádnou extrémní změnu nejde, ujistil guvernér trhy.

Na základě zhodnocení vývoje americké ekonomiky Fed uvádí, že podmínky na trhu práce se nadále zlepšují a že hospodářský růst pokračuje silným tempem. Tvorba pracovních míst zůstává v průměru silná, přičemž nezaměstnanost se drží nízko. Výdaje domácností a investice firem rovněž silně rostou. Inflace na roční bázi, i v jádrovém vyjádření, setrvává poblíž 2% inflačního cíle. Souběžně s tímto vyjádřením byla zveřejněna aktualizovaná prognóza. Ve srovnání s červnovou verzí byl zlepšen výhled HDP za 2018 (z 2,8 % na 3,1 %) a za 2019 (z 2,4 % na 2,5 %). Míra nezaměstnanosti byla pro letošek zvýšena z původních 3,6 % na 3,7 %. Inflace měřená výdaji na spotřebu byla pozměněna pouze pro rok 2019, a to směrem dolů z předchozích 2,1 % na 2 %.

Co se týče sazeb, pro rok 2018 zůstává odhad na celkem čtyřech kolech. Znamená to, že bychom se v případě plnění prognózy měli letos dočkat ještě jednoho hiku o čtvrt procentního bodu v měsíci prosinci (pro něj se vyslovila většina čítající 12 členů měnového výboru FOMC). Výhled pro příští rok setrvává na třech kolech, rok 2020 poté na dvou.

Prvotní reakce trhů se týkala právě vyškrtnutí výše zmiňovaného termínu. Investoři si tento krok zřejmě vyložili jako náznak pomalejšího procesu utahování měnové politiky, která se postupně přibližuje k úrovni neutrálních sazeb. Dolar v návaznosti na to oslaboval, výnosy amerických bondů padaly, akcie naopak rostly. Powellovo vyjádření však tento vývoj zvrátilo.

V eurozóně drží ECB základní úrok na nule. V České republice včera ČNB potřetí za sebou zvýšila úroky, a to na 1,5 %. Investoři nadále zůstávají nervózní kvůli obchodnímu sporu mezi USA a Čínou. Peking ve středu však oznámil, že sníží dovozní cla na zhruba 1 500 výrobků, včetně strojů a elektrického zařízení. Z makrodat se dnes dočkáme německých inflačních dat a revize amerického reportu HDP za 2Q 2018. Kromě týdenní změny zásob plynu bude zajímavé sledovat také vystoupení hlavních představitelů světových centrálních bank.