Perly týdne: Valuace extrémní, Amazon rozdělený a ČR populárním cílem ekonomické migrace ze Západu

Ve světě…

Recese v nedohlednu: Goldman Sachs ve své nové analýze tvrdí, že pro následující tři roky je riziko recese v USA omezené. Její pravděpodobnost podle banky konkrétně dosahuje hodnoty 36 % a nachází se tudíž pro historickými průměry. Příčinou má být kombinace silného ekonomického růstu a opadající obavy z příliš uvolněných finančních podmínek. Goldman tak mimo jiné uklidňuje ty, kteří se obávají napřimující se výnosové křivky a její možné inverze, která v minulosti fungovala jako poměrně spolehlivý indikátor blížící se recese.

Valuace extrémní, zadlužení vysoko: Investiční společnost Bespoke přináší tento týden zajímavé srovnání vývoje valuací obchodovaných společností s jejich zadlužením. Valuace jsou sledovány na základě poměru hodnoty celé společnosti EV a provozního zisku EBITDA. Míra zadlužení na základě poměru čistého dluhu (úročené dluhy mínus hotovost držená v rozvaze) k EBITDA:

Na počátku století dosahoval poměr čistého dluhu k EBITDA u obchodovaných společností (bez finančního sektoru) hodnot kolem 1,8. Pak se míra zadlužení začala prudce snižovat až pod hodnotu jedna. Po roce 2013 ovšem začaly obchodované společnosti opět „páčit“ své rozvahy a nyní se tato míra zadlužení pohybuje kolem hodnot 1,5 – 1,6. Bespoke tvrdí, že „zadlužení není extrémní“, ale je asi možné dodat, že také není na nijak konzervativních úrovních. Nachází se například mnohem výše, než před finanční krizí. U valuací měřených na základě poměru EV a EBITDA už obrázek vyznívá naprosto jednoznačně – extrém.





Shiller tradičně opatrný: CNBC poukazuje na investiční konferenci v : CNBC poukazuje na investiční konferenci v New Yorku , na které promluvil i známý ekonom Robert Shiller. Ten radí investorům, aby nevěnovali tak velkou pozornost vysoké ziskovosti obchodovaných firem a zaměřili se zejména na vysoké valuace. Růst zisků totiž podle něj není rozhodujícím ukazatelem dlouhodobějšího vývoje na trhu. „Historie ukazuje, že růst zisků může být silný, ale akcie si nemusí vést moc dobře. Příkladem je období kolem první světové války, konec dvacátých let a vysokoinflační osmdesátá léta“, tvrdí Shiller.

Podle ekonoma investoři také nemístně ignorují obchodní tenze, které akciím „přináší zlé časy“. Jeho známé valuační měřítko založené na poměru cen akcií k cyklicky upraveným ziskům, se pak nyní pohybuje na nejvyšší hodnotě od roku 2001. Shiller ale podle svých slov nečeká kolaps trhu, jen období s nižší návratností. S tímto pohledem (opět) nesouhlasí jiný známý ekonom, dlouhodobý akciový býk a častý názorový protivník Shillera Jeremy Siegel. Ten rozporuje například to, že akciový trh má tendenci vracet se k průměrům a dlouhodobým trendům. Uznává, že valuace jsou vysoko, ale ve srovnání s obligacemi jde podle něj stále o levné aktivum.

Rozdělte Amazon: CNBC upozorňuje i na novou analýzu Citibank, která tvrdí, že Amazon by se měl rozdělit na dvě společnosti, aby unikl tlaku amerického prezidenta a zvýšil celkovou hodnotu pro akcionáře. Americký prezident je podle analytiků Amazonem „posedlý“. Rozdělením firmy na aktivity v oblasti webových služeb (AWS) a retailu by se prý snížila pravděpodobnost toho, že „prezident by šel po Amazonu regulační cestou“. Menší kapitalizace samotných retailových aktivit by totiž budila méně pozornosti – podle Citi by se pohybovala kolem 400 miliard dolarů, zatímco kapitalizace AWS kolem 600 miliard dolarů.

Rozdělení by pak mělo mít i další výhody: Lepší systém odměn založených na akciích, lepší pozice pro hledání Bezosova nástupce, minimalizace možného konfliktu zájmů uvnitř firmy, lepší valuace založená na jasně zaměřených aktivitách obou nových subjektů a lepší pozice v případě fůzí a akvizic.

Obnovitelní vítězové: Eurostat nabízí srovnání jednotlivých evropských zemí podle toho, jakou část celkové spotřeby elektrické energie jsou schopny uspokojit obnovitelné zdroje. Přeborníky jsou v tomto smyslu země jako Norsko, Island a Albánie, z EU pak Rakousko a Švédsko. Hluboko pod 20 % podílem jsou naopak země jako Malta, Lucembursko, Maďarsko, či Nizozemí. V celé EU se podíl obnovitelných zdrojů blíží 30 %, Česká republika se řadí k zemím s velmi nízkým podílem.

… a u nás doma

Ale je tu krásně: Idnes.cz si všímá nového žebříčku zemí podle kvality života. V tomto hodnocení společnosti Deloitte získala letos Česká republika 26. místo, těsně před ní jsou Spojené státy a za ní Estonsko. První pětku tvoří Norsko, Island, Švýcarsko, Dánsko a Finsko. Ze střední a východní Evropy je na tom lépe než my jen Slovinsko na dvaadvacátém místě. Polsko skončilo dvaatřicáté a Slovensko ještě o tři pozice níže.

„Dlouhodobě nejlépe je na tom Česká republika se základními lidskými potřebami a lékařskou péčí, úrovní pitné vody, hygieny a přístřeším, výrazně se však u nás zhoršil ukazatel vnímané osobní bezpečnosti a přístup k vyššímu vzdělání. Naopak mírné zlepšení zaznamenala statistika, co se týče úrovně tolerance, lidských práv i osobní svobody“, píší na idnes.cz. Mezi země s nejhorší kvalitou života patří Demokratická republika Kongo, Eritrea, Afghánistán, Čad a Středoafrická republika. Následující mapa ukazuje rozdělení světa podle kvality života do šesti základních skupin:

Přijdou Francouzi: Idnes.cz tento týden poukazuje i na to, že „Francie rozjela projekt pro nezaměstnané, vědce či inženýry láká do Česka“. Ve Francii je totiž relativně vysoká nezaměstnanost a „zdejší francouzská ambasáda do Prahy láká pracovníky call centra, vědce či experty z průmyslu“. Atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff k tomu uvedl, že samotné velvyslanectví v projektu funguje jen jako zprostředkovatel: „Na své stránky umisťujeme inzeráty a reklamy firem a vysvětlujeme, proč by lidé měli zkusit odejít do Česka. Mluvíme o tom, jaký je tady život, jaké jsou platy, jak najít byt.“

Atašé také uvedl, že Francouzi toho o České republice mnohdy příliš nevědí. „Ještě možná znají Československo, ale nevědí, že jste v Evropské unii, takže první otázka bývá: ‚Potřebuji vízum?‘. A my jim říkáme, že nepotřebují nic. Prostě odjedou a můžou do práce. Nikdo také neví, že v Česku je vůbec nejnižší míra nezaměstnanosti z celé EU. Poté, co jim tyto věci vysvětlíme a popíšeme, že je Česko velmi příjemná země pro život, lidé začnou mít opravdu zájem,“ tvrdí Wellhoff.