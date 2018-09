Dobrá zpráva pro mámy a táty. Rodičovská se zvýší o 40 tisíc

Rodiče malých dětí by si už brzy mohli polepšit. Vláda plánuje zvýšit rodičovský příspěvek o 40 tisíc korun. Dostali ho by i rodiče dětí, kteří se sice už vrátili do práce, ale jejich ratolesti ještě nejsou čtyři roky. Návrh míří do mezirezortního připomínkového řízení.

Češi berou na rodičovské dovolené v průměru šest až osm tisíc korun měsíčně. Celkem je pro ně určeno 220 tisíc korun, které mohou vyčerpat za dobu, kterou si sami určí. Většina rodičů si ale stěžuje, že je částka tak nízká, že rodinu, pokud nemá dostatečně vysoký druhý příjem, staví až na samou hranici chudoby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhuje zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku o 40 tisíc - na 260 tisíc korun. V případě vícerčat se zvýší dokonce o 60 tisíc - na 390 tisíc korun. Informuje o tom Radiožurnál.

Peníze by přitom zpětně dostali i ti rodiče, kteří už 220 tisíc vyčerpali a jejichž dítě bude v červenci příštího roku mladší čtyř let. Výjimku tvoří ti, kterým se narodilo další dítě. Ti stejně jako doposud nárok na původní příspěvek ztrácí, a s doplatkem tak počítat nemohou.