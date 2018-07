Klíčový den. Vláda požádá o důvěru, promluví prezident Zeman

Pro Andreje Babiše je středa klíčovým dnem. Jeho druhý kabinet předstoupí před poslance se žádostí o důvěru. Do Poslanecké sněmovny jej přijde podpořit i prezident Miloš Zeman. Jednání Sněmovny můžete sledovat v přímém přenosu na TN.cz.

Poslanci se sejdou po deváté hodině. Prezident Miloš Zeman by měl dorazit zhruba v 9:35. Před poslance přijde koaliční kabinet hnutí ANO a ČSSD podpořit. Učinil tak už u Babišovy první vlády. Ale ani jeho osobní apel tehdy poslance nepřesvědčil.

Ani tentokrát se nedá očekávat, že by prezidentova slova přiměla poslance ostatních stran změnit názor. Opozice už deklarovala, že Babišův kabinet s jejich podporou počítat nemůže. Na rozdíl od prvního pokusu by ale menšinová vláda měla při hlasování o důvěře uspět.

Vedle poslanců hnutí ANO (78) a ČSSD (15) by důvěru měli vládě vyjádřit aktivně také komunističtí poslanci. Dohromady mají tři strany 108 poslanců. V sále by ale měl chybět poslanec hnutí ANO Jiří Mašek, který by měl být na dlouho plánované dovolené v Austrálii. Andrej Babiš je přesvědčený, že jeho hlas vládě chybět nebude.

Babišova vláda bude druhým kabinetem od vzniku samostatné České republiky, kterému komunisté vysloví důvěru. Podpořili také vládu Jiřího Rusnoka, ta ale nakonec při hlasování o důvěře neuspěla.

Očekává se, že kromě prezidenta promluví premiér a celá řada poslanců, kteří budou vysvětlovat, proč vládu podpoří, nebo naopak proč kabinet jejich důvěru nemá.