Jestřáb Hampl koruně moc nepomohl (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve prospěch dolaru mluví politické události na obou stranách Atlantiku. Zatímco euro oslabuje kvůli jednání o italské vládě, dolaru pomáhá ukončení slovní přestřelky mezi USA a Čínou. V regionu bude trh sledovat zasedání maďarské centrální banky, která ponechá svoji měnovou politiku beze změny.

Jednání o italské vládě v centru evropského dění

Dnešek je celkem chudý na makroekonomická data, která by mohla ovlivnit světové trhy. O to více dnes budou v centru dění (geo)politické události. V Evropě si trhy nenechají ujít pokračující jednání o italské vládě. Dohoda o koalici Hnutí pěti hvězd s Ligou Severu už je hotová věc, která moc nadšení na trzích nevzbudila. Teď se zbývá dohodnout na jménech jednotlivých členů. Na post premiéra byl jako společný kandidát obou stran navržen profesor práva G. Conte, čeká se pouze na souhlas, který musí dát prezident S. Mattarella. Dnes jsou ke konzultaci k němu pozváni předseda Poslanecké sněmovny R. Fico a předsedkyně senátu E. Casellati.

Dolar nejsilnější od loňského prosince

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy se podle slov amerického ministra financí S. Mnuchina odkládá. Obě země se shodly na pozastavení tarifů. Napětí, které vyvolalo nedávné prohlášení D. Trumpa o nových clech na dovoz čínského zboží, tak povolilo, což také podpořilo americkou měnu. Ta od začátku měsíce posílila oproti euru o téměř 3 % na nejsilnější úroveň od loňského prosince. Dnes ráno otevírá na 1,1777 USD/EUR.

Dolaru příliš nepomohl projev člena FOMC R. Bostica, který letos očekává ještě dvojí zvýšení úrokových sazeb. Ještě minulý týden tento člen zmiňoval trojí zvýšení z důvodů fiskálního impulsu, který přichází se snížením daní. Dvojí zvýšení je v souladu jak s prognózou Fedu, tak i s očekáváním trhu. Čím dál je ale v rámci Fedu slyšet volání, že by se úrokové sazby měly zvyšovat letos třikrát.

Maďarská centrální banka měnovou politiku nezměnění

V regionu dnes bude zasedat maďarská centrální banka. Vzhledem k tomu, že maďarská inflace výrazně pokulhává za svým tříprocentním inflačním cílem, nepředpokládá se, že by na tomto zasedání došlo ke změně měnové politiky. Maďarská centrální banka tak bude i nadále pokračovat v uvolňování měnových podmínek pomocí nestandardních nástrojů měnové politiky a forint během letošního roku bude mít spíše tendence oslabovat.

Navzdory jestřábím výrokům víceguvernéra koruna oslabila

Včera v regionu vzbudily pozornost polské statistiky. Průmyslová výroba v dubnu vzrostla mírně nad očekávání trhu, důvodem byla především nízká srovnávací základna z minulého roku a kalendářní efekt v podobně jednoho pracovního dne navíc. Solidní růst polského průmyslu je však také podpořen domácí poptávkou, která nadále zůstává vysoká. Rovněž tempo růstu cen průmyslových výrobců bylo díky mírné revizi březnových dat rychlejší, než trh předpokládal, a to především díky vyšším cenám ropy na světových trzích. Polský zlotý jako by ale včera nevěděl, na kterou stranu se chce přiklonit. Hned po otevření mírně posílil, během odpoledne však oslaboval a den ukončil na 4,302 PLN/EUR, tedy tam, kde ráno začal.

To česká koruna šla včera téměř přímočaře nahoru, během dne oslabila téměř o 7 haléřů na 25,70 CZK/EUR. Koruna nereagovala ani na jestřábí rozhovor s víceguvernérem ČNB M. Hamplem, podle kterého se česká ekonomika přehřívá a ČNB by měla svižněji zvyšovat úrokové sazby. Byl to také M. Hampl, který jako jediný na posledním zasedání hlasoval pro zvyšování sazeb a je pravděpodobné, že na příštím zasedání se hlasů pro utahování měnové politiky najde více. Další zvyšování sazeb ale čekáme až na listopadovém zasedání bankovní rady.