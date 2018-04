Týdenní přehled: Nejistota ohledně Sýrie ovlivní trhy, včetně vztahů s Ruskem

Výhled na tento týden

Začátek týdne bude pod vlivem víkendového útoku USA a spojenců na Sýrii. Významnou roli bude hrát především souvztažnost s Ruskem. Kromě Sýrie se trh bude soustředit na twitterový účet Donalda Trumpa. Stále větší váha by se měla však přesouvat na výsledkovou sezónu za 1Q18. Pozornost se bude soustředit na velké banky, technologie, ale například i na páteční výsledky GE, které aktuálně prochází nelehkým obdobím. Celkově očekáváme, že na trhu bude přetrvávat volatilní obchodování. Nicméně s přibývajícím vlivem výsledkové sezóny se domníváme, že by se mohla prosadit nákupní nálada. Rizikovým faktorem může být výše zmíněné dění v Sýrii.



Z domácího trhu připomeneme důležitá data. V pondělí (16. 4. 2018) jsou akcie Komerční banky naposledy obchodovány s nárokem na hrubou dividendu 47 Kč (4,9% hrubý div. výnos). Následně pak ve středu (18. 4. 2018) jsou naposledy obchodovány s nárokem na hrubou dividendu akcie Philip Morris ČR, která je ve výši 1 080 Kč (6,1% hrubý div. výnos).



Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na pondělní maloobchodní tržby (oček. 0,4 po -0,1 % m/m) a úterní průmyslovou produkci (oček. 0,3 po 0,9 % m/m). V průběhu týdne budeme sledovat i pravidelná data z trhu nemovitostí. V Německu budeme sledovat úterní indexy ZEW, kde se očekává výrazné ochlazení. V Číně se zaměříme na úterní HDP za 1Q18 (oček. beze změny 6,8 % r/r) a průmyslovou produkci (oček 6,4 po 6,2 % m/m).

Akciový trh – Pražská burza

Začátek minulého týdne trhy reagovaly především na nové sankce USA vůči Rusku. Prodejnímu tlaku se nevyhnula téměř žádná ruská aktiva, rubl pak vůči americkému dolaru za týden oslabil o 6,9 % t/t. Naopak pozitivní dopad mělo uklidnění obchodní války mezi USA a Čínou. Ke konci týdne pak nervozitu vyvolalo varování amerického prezidenta před možným vojenským zásahem v Sýrii, ke kterému pak o víkendu skutečně došlo. Začátek výsledkové sezóny byl prozatím spíše smíšený, nicméně je nutné upozornit, že se jednalo teprve o pár (30 z 500) společností. Hlavní akciové indexy si nakonec za uplynulý týden připsaly mírné zisky. Výjimkou nebyl ani pražský index PX, který přidal 0,5 % t/t na 1 134 bodů.



Nejvíce klesající akcií týdne bylo VIG (667 Kč; -3,2 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Negativní dopad mohl mít propad celé rakouské burzy, kterou táhly dolů akcie Raiffeisen Bank, která má aktivity v Rusku a byla tak zasažena sankcemi USA. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME (85,7 Kč; +4,1 % t/t). CME pouze oznámila, že se dohodla na prodloužení možnosti vypořádání prodeje chorvatských a slovinských aktiv. Důvodem růstu však byla spíše korekce předchozího propadu.

Zprávy ze společností

ČEZ - ČEZ oznámil odstavení 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany kvůli kontrole potrubí v sekundární části. Podle odhadů by neplánovaná odstávka měla trvat do 22. dubna 2018. Je pravděpodobné, že k podobné kontrole dojde i na zbývajících blocích. Samotná neplánovaná odstávka jednoho bloku na asi 10 dnů je sice negativní zpráva, ale podstatný dopad do hospodaření nečekáme. Nejasný je ale osud dalších dukovanských bloků. Zpráva je negativní a mohla by zhoršit pozitivní sentiment rostoucích cen elektřiny, ze kterých ČEZ těží.

Podle tisku by zhruba za měsíc měl bulharský regulátor rozhodnout o tom, zda odebere ČEZu licenci na distribuci elektřiny v Bulharsku. ČEZ podepsal smlouvu o prodeji bulharských distribučních aktiv v únoru. Pokud by došlo k odebrání licence, mohlo by to transakci ohrozit. Bulharský regulátor se ČEZu snažil již minulosti distribuční licenci odebrat, ale nedošlo k tomu. Z našeho pohledu není pro odebrání licence důvod.



Komerční banka - Akcie Komerční banky se dnes (16. 4. 2018) obchodují naposledy s nárokem na dividendu ve výši 47 Kč na akcii (4,9% hrubý dividendový výnos). Termín výplaty je stanoven na 28. května.

CME - CME se dohodla na prodloužení termínu na prodej chorvatských a slovinských televizí. Tzv. Long Stop Date, tj. doba, do níž může jedna ze stran odstoupit od dohody, se prodlužuje do 30. 6. 2018. Z našeho pohledu jde pouze o technickou úpravu vzhledem ke zdržení způsobenému chorvatských regulátorem. Nadále očekáváme dokončení divestice.

V pátek 13. 4. 2018 byl poslední den, kdy šlo registrovat akciové warranty CME držené v ČR k jejich konverzi do akcií. Warranty opravňují držitele ke koupi nových akcií CME za 1 USD/akcie. Termín CME pro uplatnění warrantů je do 2. 5. 2018, avšak uplatnění v ČR probíhá hromadně v kolech a do pátku šlo registrovat warranty pro poslední kolo.

Ekonomika

Obchodní bilance – únor

Obchodní bilance v únoru skončila v přebytku 18,0 mld. korun (21 mld. v únoru 2017), což bylo blízko naší projekci (19 mld.). Na druhou stranu překvapením byl pokles celkového obratu v zahraničním obchodě, když poklesly vývozy (-1,2 % r/r) a dovozy (-0,2 %) téměř stagnovaly. Dalším překvapením je pokles vývozů aut (-5 % r/r), což byl druhý pokles v řadě. Slabý vývoz aut také vysvětluje snižování přebytku obchodní bilance na začátku letošního roku. V letošním roce očekáváme přebytek obchodní bilance 110 mld. korun, tj. 2,1 % HPD (149 mld. v roce 2017).



Inflace – březen

Inflace v březnu podle očekávání dál zvolnila na 1,7 % r/r (1,8 % v únoru), což je nejnižší úroveň od listopadu 2016. Vůči únoru spotřebitelské ceny v průměru klesly o 0,1 % m/m, a to hlavně kvůli cenám potravin (-0,6 % m/m). Potraviny také stojí za zpomalením celkové meziroční inflace, kde kromě březnového poklesu hlavně odeznívá loňský výrazný růst u některých položek. Ceny potravin tak rychle zpomalují svůj meziroční růst (1,9 % r/r; 2,3 % v únoru; 4,5 % v lednu), v březnu k celkové inflaci ceny potravin přispěly jen 0,3 procentními body, což je třetinový příspěvek, než měly potraviny v říjnu. Ve zbytku spotřebitelského koše (mimo potraviny) zůstává vývoj cen nadále až nečekaně klidný a celkově vykázaná inflace příliš neodráží dynamický vývoj ekonomiky (např. růst mezd, maloobchodní tržby).

Očekáváme, že ve zbytku roku by inflace měla kolísat kolem úrovně 2 % a ČNB nebude spěchat se zvyšováním sazeb. Zvýšení sazeb nečekáme dřív než ve 4Q/2018.



Nezaměstnanost – březen

Míra nezaměstnanosti v březnu podle očekávání poklesla o 2 desetiny na 3,5 % (4,8 % v březnu 2017). Pokles nezaměstnanosti jde z velké části připsat na vrub sezónních faktorů. Růst ekonomiky vytváří silnou poptávku po zaměstnancích a počet volných míst vzrostl na nový rekord (na 254 tis. z 239 tis.). Následně je jasným znakem přehříváním trhu práce skutečnost, že poprvé v historii je počet volných pracovních míst (254 tis.) vyšší než počet nezaměstnaných schopných nastoupit do zaměstnání (239 tis.).

Během 2Q by míra nezaměstnanosti měla klesnout pod 3 %. Za celý rok očekáváme průměrnou míru

nezaměstnanosti 3,1 % (vloni 4,2 %).