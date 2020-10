Jak vyrobit globálního pacienta

Základy brainwashingu





Motto:

„Čím větší lež, tím větší šance, že jí budou věřit.“ Adolf Hitler, Mein Kampf

Jsme účastníky šíleného letu, pilotovaného šílenci. Naše civilizace stojí před problémy, před kterými nikdy nestála. Globální oteplování, migrační krize, vyčerpávání energetických zdrojů, nedostatek pitné vody, znečištění životního prostředí… Společnost založená na neustále rostoucím výkonu a neustále rostoucí spotřebě narazila na svoje limity. Tímto zničujícím a sebezničujícím způsobem už dál žít nemůžeme. V rámci současného společenského systému nemají naše problémy řešení. „Jestliže nemá problém řešení v rámci stávajícího systému, přestává být problémem, stává se systémovou vadou a celý systém se pod jeho vahou hroutí,“ píše Francis Fukyuama v knize Konec dějin.

Přestože jsou ta varování nesmírně silná, nechceme je slyšet. Chceme žít dál, jako dosud. Ono už to ale nejde. Globální nejistota je živnou půdou pro falešné proroky, mesiáše, psychopaty. Ochotně se ujímají moci, slibují nesplnitelné, snaží se odvést pozornost od sebe a vlastní neschopnosti. Přesvědčovací metody, které používají, jsou po staletí stejné. Jejich cílem je potlačit schopnost lidí racionálně přemýšlet. Vypláchnout jim mozek. Vnutit jim programy, názory a produkty vlastní. Získat nad nimi moc. Sociální psycholog Robert Caldini hovoří o propagandistických zbraních vlivu. Jsou jednoduché a účinné. Je jedno, jestli chcete lidem vnutit prášek na praní, politický program, lék na cholesterol nebo vakcínu na koronavirus

Jak snadno a rychle udělat ze zdravého člověka (národa) vystrašeného, manipulovatelného a poslušného pacienta? Nejdřív ho musíte vyděsit. Nejlépe hrozbou, o které do té doby nevěděl. Třeba koronavirem. To, co dřív považoval za virózu a doma v klidu vyležel, se pod tlakem propagandy stalo synonymem smrti. Strach je nutné stále přiživovat zprávami o nárůstu počtu nemocných a mrtvých, zpestřit záběry hloubení hromadných hrobů. Jakmile se lidé pořádně vyděsí, přestanou se kontrolovat a dá se s nimi snadno manipulovat.

V epidemii strachu zaniká, že většina zemřelých byla pokročilého věku, trpěla těžkými nemocemi, nezemřela na Covid nýbrž s Covidem. Do statistiky se hodí každý pozitivní. Třeba i Georg Floyd, kterému klečel policista v Pensylvanii na krku tak dlouho, až ho zadusil. V epidemii strachu zaniká, že pozitivní neznamená nemocný nebo nakažlivý. Navzdory tomu jsou kvůli pouhé pozitivitě zavírány školy , podniky, obchody, hranice , lidé jsou držení ve zbytečné karanténě , nuceni nosit zbytečně roušky , podrobovat se zbytečným testů a v budoucnosti zbytečnému očkování. Pozornost a péče se soustředí na lidi v podstatě zdravé a solventní. Na migrantech , chudácích a bezdomovcích si psychopat nic nevezme.

Když jsou lidé dostatečně vyděšení (podušení), je třeba je trochu uklidnit (rozvolnit). Psychopat oznámí, že koronavirus porazí, roušky zajistí, vakcínu sežene, lidi ochrání. Nalezl zástupný problém. Je jím zaměstnán na plný úvazek. Do boje s imaginární hrozbou se pouští se sveřepostí Dona Quijota. Na pomoc si bere další zbraň propagandy – autoritu a oblíbenost přesvědčovatele. Po jeho boku vyrážejí do boje oblíbení herci, zpěváci a vrcholoví sportovci. „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě….Rouška není hanba,“ nám z obrazovky sděluje Anna Gaislerová, Marta Jandová, Eva Decastelo, Barbora Strýcová a další. Důvěru a sympatie, které k nim chováme, automaticky přeneseme na jejich poselství. „Přece by nám nelhali,“ říkáme si. Věřím, že nelhali. Myslí to upřímně. I jim ale vymyli mozky. Nechali se strhnout.

„Vypněte mozek a pospíchejte, nechte se otestovat, naočkovat, nebo se na vás nedostane!“ Ve skutečnosti k nám z Další zbraní propagandy je umělé vytvoření nedostatku. Média rozšíří zprávy, že je nedostatek roušek , testovacích setů, léků, vakcín . Léky a vakcíny budou drahé a jen pro někoho. Zpráva pro občany:Ve skutečnosti k nám z Číny dorazilo 137,5 miliónu roušek , 19 miliónů respirátorů, 200 tisíc respirátorů FFP2, 200 tisíc respirátorů FFP3… Nespolehlivých testů jsou plné sklady.

Jestliže chybí důkaz o specifické účinnosti roušek, léků a vakcín, obratem se nahradí důkazem sociálním. „Když lidé po celém světě nosí roušky, nechávají se testovat, očkovat, trpí v karanténě, musí to mít nějaký smysl,“ říkáme si. Ale nemusí. Dojmy nejsou důkazy. Když něco dělá hodně lidí, ještě to neznamená, že je to správně. Smysl všeobecné rouškové povinnosti nebyl přesvědčivě prokázán. Tvrzení, že roušky zachránily milióny lidí má stejnou výpovědní hodnotu jako tvrzení, že nezachránily nikoho. Nulovou. Testování zdravých lidí je masovým vyráběním pacientů. Nadměrná dezinfekce podlamuje imunitu a vede k těžké infekci. Farmaceutické firmy vsadily na genovou vakcínu. Klinické testy byly zkráceny. Hlasy varující před nežádoucími účinky v podobě nádorového bujení jsou umlčovány. Jde o hazard se samotnou podstatou lidství. Firma AstraZeneca, jejíž výrobní kapacita je dnes 2- 3 miliardy vakcín, to dobře ví. Za budoucí nežádoucí účinky vakcíny odmítá nést zodpovědnost. Tu mají mít státy, které nechají občany dobrovolně povinně očkovat. A ty vakcínu hromadně objednávají. Fakta už nikoho nezajímají. Mozek byl odstaven na vedlejší kolej. Než abychom přemýšleli, raději jdeme s davem.

"Když je to tak drahé, tak to přece nemůže být podvod,“ říkáme si. Ale může. Není v tom nic osobního, nic odborného. Je to jen byznys. Ve správném směru nás utvrzuje další propagandistická zbraň - faktor ceny. Pětidenní experimentální léčba Remdesivirem vyjde na 55 tisíc korun . A není pro každého. Cenu jedné vakcíny odhaduje vládní expert profesor Roman Prymula na 9 tisíc korun . A nebude pro každého. V první fázi má být očkováno 3- 3,5 miliónů nejvíce ohrožených. To dělá zhruba 31,5 miliardy. To jsou slušné peníze. Profesor Prymula a docent Maďar jistě potvrdí.říkáme si. Ale může. Není v tom nic osobního, nic odborného. Je to jen byznys.

Studie ze Spojených států a Velké Británie potvrzují, že iracionální strach ze zločinu je odrazem toho, kolik pozornosti zločinu věnují média. Několik zpráv o nákaze koronavirem a několika zemřelých naše myšlení nezmění. Pokud se na nás děsivé informace valí dostatečně dlouho a dostatečně intenzivně dochází ke kumulativnímu efektu. Naše myšlení eroduje, propadáme globálnímu šílenství. Ne, to není spiknutí. To se jen svět zbláznil. Psychopatům napříč kontinenty se podařilo rozvrátit zdravotnictví, školství, kulturu, hospodářství, mezilidské vztahy. Nad troskami letadla a rozvalinami států nám sdělují: „Nejsem si vědom, že bychom udělali nějakou chybu. Vláda udělala maximum, má jasný výsledek, zachránili jsme tisíce mrtvých.“

Ukázka z připravované knihy Všichni jsou psychopati, jen já jsem letadlo.

12. 8. 2020, psáno pro blog.aktuálně.cz