Digitalizace ve světě realit bude pozvolná. Nákup nemovitosti je totiž pro Čechy zásadní rozhodnutí

Napříč mnoha obory vidíme prudký rozvoj moderních technologií . Ty sice na jednu stranu vyžadují významné investice , avšak přinášejí zcela nové možnosti nejen koncovým klientům. Digitalizace na realitním trhu však není jednoduchou ani levnou záležitostí, která by byla otázkou několika dní. Významnou překážkou v jejím rozvoji jsou i specifické preference Čechů a jejich dosavadní zvyklosti.

„Češi jsou konzervativní. Když chce člověk zatížit rodinný rozpočet splátkou 10 až 20 tisíc měsíčně, tak to nechce udělat online. Ale ten čas přijde, a možná dokonce dřív, než si myslíme. Týká se to ale generace lidí, kterým je teď kolem 20 let,“ řekl na odborné konferenci Hypotéka 2020 Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace. Právě mladí lidé v budoucnu nejspíše namíří svůj mobil na nemovitost a za chvíli jim přijde smlouva o hypotečním úvěru či úvěru od stavební spořitelny.